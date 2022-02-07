Конкурсантка с Пхукета объявлена Мисс Таиланд 2022

Уроженка Пхукета тайско-американского происхождения Манита (Нита) Дуангкхам Фармер объявлена Мисс Таиланд 2022. Гранд-финал конкурса прошел 6 февраля в комплексе CentralWorld Live в Бангкоке. Корону Ните вручила прошлогодняя победительница Наттапат (Мэй) Понгпрапхан.

25-летняя Нита в финале противостояла еще 24 конкурсанткам. Второе место заняла Анпхат Питипраджакват из Накхон-Патхома, третье – Ванида Роуз из Бангкока, четвертое – Атхича Ренни и Канчанабури, пятое – Сорнсон Виттаярынгсук из Бангкока.

Нита закончила с отличием факультет коммуникаций в Международном колледже университета Бангкока, получив там диплом бакалавра. Сейчас она работает менеджером по продажам, а также на волонтерской основе ведет занятия по английскому языку в храмовой школе Wat Bang-phai-nat School в Накхон-Патхоме.

Резиденты Пхукета также могут вспомнить, что в 2017 году Нита участвовала в конкурсе Мисс Гранд Пхукет и заняла второе место. В 2018 году она принимала участие в конкурсе Мисс Мира Таиланд, ради которого похудела на 40 кг. Тогда Нита вошла в первую дюжину участниц, но это ее не смутило. Девушка продолжила работать над собой, о чем рассказала в видео-интервью на нынешнем конкурсе.

Свою победу на Мисс Таиланд 2022 связала с мощной поддержкой со стороны Пхукета, а также опытом, полученным в ходе волонтерской деятельности. Девиз нынешнего конкурса звучал как «Оживление оригинала». Нита полагает, что ее жизненный путь и цели полностью соответствуют этому девизу.

«Если говорить об образовании, то моя работа учителем-волонтером пробудила во мне глубокое уважение к настоящим учителям, поскольку в этой сфере приходится готовить множество документов, особенно в дни пандемии COVID-19», – заявила Нита.

«Если образование будет доступно детям по всему Таиланду, особенно в нуждающихся областях, я буду очень рада за детей. Если у детей есть хорошие учебные материалы и доступ к интернету, то у них больше возможностей для развития себя. Не только учеба непосредственно в школе. У детей будет больше идей и возможностей использовать получаемые знания для развития родной страны», – добавила она.

Нита отметила, что сама она – человек многих культур. И речь идет не только о том, что ее отец – американец, а мать – тайка. Дело еще и в том, что ее мама – из Чианг-Мая, а сама Нита выросла на Пхукете, в совсем другой части страны.

Впрочем, смешанный культурный бэкграунд – это не только плюсы, но и сопутствующие им вызовы.

«Не важно, из какой ты страны. Все мы должны уделять внимание скорее той культуре, в которой выросли, а не расе. К примеру, я не могла выбрать, каким будет мое лицо. И когда люди обращаются ко мне, они не заговаривают со мной по-тайские. Так что я всегда прямо объявляю, что я тайка и говорю по-тайски», – уверенно заявляет Нита, не скрывая при этом улыбки и не пряча смеха.