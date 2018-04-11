Конкурс талантов Stargazer пройдет на Пхукете в четвертый раз

Организаторы конкурса талантов Stargazer завершают прием заявок от участников. Впрочем, успеть записаться еще можно.

11 Апреля 2018 11:31:04

Чуть больше недели остается до четвертого ежегодного конкурса талантов Stargazer, проводимого отелем CC’s Hideaway, и участники мероприятия завершают последние приготовления к шоу. Впрочем, записаться на участие в конкурсе все еще возможно: регистрация продлится до 14 апреля, и организаторы по-прежнему ждут заявок вот представителей тайского и экспатского сообществ Пхукета. Конкурс пройдет в субботу, 21 апреля, в гостинице CC’s Hideaway у пляжа Ката. Начало – в 19:00.

Выбор жанров, в которых можно выступить на Stargazer, традиционно велик. Конкурс собирает не только музыкантов, но также танцоров, актеров, гимнастов и акробатов. Практически любые виды сценического искусства могут быть продемонстрированы компетентной судейской коллегии в CC’s Hideaway.

В этом году победителя конкурса ждут 35 тыс. бат, а также кубок Stargazer. Приз за второе место – 20 тыс. бат, за третье – 10 тыс. бат. Отдельно будет вручен приз зрительских симпатий. Победителя в этой номинации будет выбирать публика, но призы и подарки подготовят организаторы и спонсоры мероприятия.

Победителями трех предыдущих конкурса были брейкдансеры Same Size Crew в 2015 году, вокалистка Khun Maatam Rapter в 2016 и танцевальный коллектив Spectrum в 2017. Организаторы обещают, что программа конкурса в этом году будет не менее яркой, и Stargazer вновь соберет самых талантливых артистов Пхукета, которые устроят для зрителей поразительное шоу.

Заявленная цель Stargazer – дать возможность индивидуальным артистам и творческим коллективам выступить перед живой аудиторией. Ежегодно организаторы приглашают весь Пхукет посетить конкурс в качестве зрителей и пятого члена жюри. Голосование публики осуществляется при помощи стикеров, которые можно купить на мероприятии, а затем внести в копилку того или иного участника. Конкурсант, набравший максимальное число стикеров, олучит приз зрительских симпатий. Кроме того, итоги зрительского голосования будут учтены судьями при определении пятерых финалистов конкурса, которые затем выступят еще раз в битве сильнейших. По итогам финального раунда и будут определены победители, причем на данном этапе зрители также могут повлиять на исход конкурса.

У проекта Stargazer есть и вторая цель, имеющая благотворительный характер. Часть сборов от проведения конкурса (в том числе, от продажи стикеров для голосования), будут переданы благотворительному фонду Life Home Project, который помогает женщинам и детям со СПИДом и ВИЧ-инфекцией, борется с распространением вируса ВИЧ на Пхукете и во всем Таиланде, прилагает усилия к тому, чтобы в стране прекратилась стигматизация ВИЧ-инфицированных. Таким образом, участие в Stargazer – и в роли зрителя, и в роли конкурсанта – это возможность не только хорошо провести время, но и внести вклад в доброе дело.

Получить дополнительную информацию и запросить форму участника можно по телефону 076 333 222 и электронной почте stargazer@ccshideaway.com. От участников также требуется приложить к письму короткое изложение своей биографии и ссылки на фото или видео со своих предыдущих выступлений. Регистрация закрывается 14 апреля.