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Конкурс песчаных пагод выиграла школа из Пхукет-Тауна

В Патонге подвели итоги конкурса песчаных пагод, приуроченного к Сонгкрану. Конкурс прошел 11 апреля, впечатляющие пагоды останутся на пляже по 13 число включительно. В воскресенье их, к сожалению, снесут.

Таньялак Сакут

12 Апреля 2019, 05:00 PM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Лучшей работой была признана пагода, построенная командой школы Phuket Wittayalai School. Главный приз победителям составил 30 тыс. бат.

Приз за второе место и 20 тыс. бат получила команда отеля Duangjitt Resort & Spa, третье место и 10 тыс. бат достались команде Loma Patong.

Также отдельно были отмечены команда Muang Thalang team, команда Dek Sang Jedi и команда техникума Phuket Vocational College. Все они получили по 5 тыс. таб.

«Конкурс мини-пагод из песка – часть традиций Сонгкрана. В течение сегодняшнего и завтрашнего дней туристы могут насладиться зрелищем и сделать прекрасные фото», – заявила мэр Патонга Чалермлак Кебсап.

Мэр отметила, что прошедший конкурс – это отражение традиции сооружать песчаные пагоды в буддистских храмах.

«По традиции мы приносим песок в храмы и сооружаем подобные пагоды там. Это один из видов подношения храму. Каждый раз, когда человек уходит из храма, он уносит крупицы песка на своих ногах, а в Сонгкран песок возвращается в храм в виде подношения», – пояснила мэр Кебсап.

 

 

 

 

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