Конкурс молодых талантов Пхукета пройдет 29 апреля в Hard Rock Cafe Если вы молоды и талантливы, тогда это для вас. Ежегодный конкурс молодых исполнителей, организуемый Пхукетской академией сценических искусств (РАРА), пройдет на острове уже с 29 апреля. Место проведения конкурса – Hard Rock Cafe в Патонге. Новости Пхукета 8 Апреля 2018 09:00:00 Первый Youth Talent Competition состоялся на Пхукете в 2011 году. Цель организаторов была проста – дать пхукетской молодежи шанс показать свои таланты всему острову. Идея оказалась удачной, и довольно быстро молодые музыканты пришли к выводу, что не стоит упускать этот шанс заявить о себе. «Еще за полгода до конкурса нам начинают звонить музыканты и их родители, задающие вопросы о том, будет ли он проводится снова и как записаться на участие», – говорит организатор события Гари Краус. С 2011 года программа конкурса не прекращала эволюционировать и расширяться. В частности, в этот раз организаторы ввели отдельную категорию для музыкальных групп и дуэтов, объединив таким образом Battle of the Young Bands и Youth Talent Contest в одно событие. Как и прежде, победителей ждут приятные (и полезные в плане развития музыкальной карьеры) призы. Денежный призовой фонд в этом году помог сформировать United World College Thailand (UWCT). Студия звукозаписи Legend Music традиционно согласилась предоставить победителям студийное время, а Phuket Ice Arena приготовила ваучеры на посещение ледового катка. Наконец, радиостанция Live 89.5 FM приняла решение взять в ротацию композиции победителей. Максимальное количество участников в сольных категориях – 40 человек, максимум для дуэтов и групп – 10. Вступительные взносы – 700 бат в первом случае и 1000 бат во втором. Судить конкурс будет независимое жюри, состав которого организаторы раскроют в день мероприятия. Начало конкурса – в 11:00 утра. The Phuket News, «Новости Пхукета», The Phuket News TV и Live 89.5 являются информационными партнерами конкурса.