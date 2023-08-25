Конкурс фотографий дикой природы проходит в Таиланде

Министерство природных ресурсов Таиланда (MNRE) продолжает прием фотографий на ежегодный конкурс снимков дикой природы, проводимый совместно с CP и True. Желающие побороться за денежные призы и почетные Королевские награды Принцессы Сириндхорн могут послать свои работы вплоть до 31 августа, после чего жюри приступит к оценке в несколько этапов.

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Конкурс «Драгоценные животные, драгоценные леса» (Sat Meekha, Pah Meekhun) проводится уже в 29-й раз, призовой фонд в 2023 году превышает 700 тыс. бат. В программе – отдельные взрослые и детские номинации, а также конкурс видео для тех, кто предпочитает запечатлевать красоту дикой природы в динамке.

Мероприятие традиционно преследует несколько целей. Воспитание любви к природе у молодого поколения, распространение знаний о важности защиты окружающей среды, поддержка усилий по сохранению уязвимых экосистем, популяризация экологического туризма. В частности, победителей ждут не только денежные призы, Королевские кубки и Мемориальные плашки, но также ваучеры на посещение нацпарков.

Структура номинаций в этом году состоит из двух уровней – основного зачета и зачета для школьников и студентов. В основном конкурсе выделяются три группы фото: драгоценные животные (фото птиц, фото млекопитающих, фото иной фауны), драгоценные леса (пейзаж, макросъемка и дерево, рассказывающее историю) и подводный мир (без подкатегорий).

Для юных фотографов предусмотрены две дисциплины без подкатегорий: драгоценные животные и драгоценные леса. Отдельно принимаются работы на конкурс видео, но дедлайн везде одинаковый – 31 августа.

Снимки должны быть сделаны на цифровую камеру. С полными условиями можно ознакомиться на сайте www.trueplookpanya.com/event/photocontest/login.

Для того, чтобы послать свою работу, нужно зарегистрироваться, но ссылка на PDF с правилами конкурса доступна под формой входа/регистрации.

Главный приз для победителей основных категорий – 50 тыс. бат плюс Королевский Кубок Принцессы Сириндхорн. Впрочем, денежные призы и почетные трофеи получат и другие участники, чьи работы войдут в число лучших.

В студенческом конкурсе размер призовых меньше, но все равно внушительный по меркам подобных мероприятий в Таиланде – 20 тыс. бат за первое место. Всех победителей ждут оплаченные организаторами поездки в национальные парки и заповедники на несколько дней.

Объявление результатов конкурса запланировано на 27 октября. Насладиться фотографиями тайской фауны и флоры можно в социальных сетях проекта: www.instagram.com/cp_photocontest/ и www.facebook.com/CPPhotoContest.