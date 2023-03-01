Конгсак Купхонгсакорн возглавил Торговую палату Пхукета

Бывший президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Купхонгсакорн был утвержден в должности главы Торговой палаты Пхукета (РСС) на ежегодном общем собрании членов организации, прошедшем 28 февраля в RoyalPhuket City Hotel в Пхукет-Тауне. Господин Купхонгсакорн сменил в должности Тханусака Пхунгдета, который пожелал преемнику всяческих успехов на посту президента РСС.

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Передавая полномочия сменщику, господин Пхунгдет перечислил ключевые проекты, над которыми работает сейчас РСС. В частности, он отметил усилия по продвижению приложения Traffy Fondue, на которое возлагают надежды в плане взаимодействия общества и властей по требующим решения практическим вопросам (таким как состояние дорог, вывоз мусора и т. д.).

Также господин Пхунгдет упомянул собственную инициативу РСС по созданию «службы одного окна» для зарубежных инвесторов, желающих вкладываться в открытие бизнеса на Пхукете. Палата, согласно своему основному предназначению, хочет стать тем посредником, который упростит им дорогу на остров и поддержит как минимум информационно.

Также не могло обойтись собрание и без упоминания специализированной выставки 2027-2028, за право провести которую от лица Таиланда борется сейчас Пхукет. Остров ожидает от Expo 2028 не менее 4,9 млн дополнительных туристических визитов и более 49 млрд бат выручки. Однако пока в открытых источниках нет никаких прогнозов относительно того, насколько сильны шансы Пхукета обойти других претендентов на проведение выставки (для них она будет Expo 2027).

Еще одно направление работы не фигурирует в отчетах об общем собрании РСС, но тоже должно быть упомянуто. Это лоббистская деятельность организации как проектного характера (для продвижения изменений, которые давно нужно отрасли, так и ситуативного (к примеру, оперативной реакции на неудачные инициативы, такие как попытка вернуть тесты на коронавирус в январе).

Торговая палата в данном случае выступает голосом местного бизнеса и тоже своего рода службой одного окна для предпринимателей, которым нужно донести ту или иную мысль до Бангкока.

Также в рамках мероприятия Royal Phuket City Hotel был подписан меморандум о взаимопонимании между РСС и администрацией провинции по вопросу о Phuket Privilege Card, который как раз и предполагает превращение палаты в службу одного окна для инвесторов.

Впрочем, участники проекта по не объяснили, как эта служба должна работать и почему в названии фигурируют слова «привилегии» и «карта».

Об лица властей Пхукета документ подписал вице-губернатор Амнуай Пинсуван. В качестве свидетелей свои подписи поставили представители десяти объединений частного бизнеса, включая пхукетское отделение Федерации тайских отраслей промышленности (FTI), Туристическую ассоциацию Пхукета (РТА), Ассоциацию недвижимости Пхукета (РКУФ) и южный филиал Ассоциации отелей Таиланда (ТНА), который раньше возглавлял Конгсак Купхонгсакорн.