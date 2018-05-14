Конфликт вокруг женщины завершился убийством на острове Сирэ

Полиция Пхукет-Тауна задержала 31-летнего местного жителя, убившего другого мужчину, после того как его подруга отказалась продолжать с ним общение в соцсетях и вживую.

14 Мая 2018 12:29:35

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об убийстве на улице Soi Maliphan на острове Сирэ поступило в полицию Пхукет-Тауна утром 12 мая. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий труп 29-летнего Тирасита Сэлима. Предполагаемый убийца – 31-летний Ватчара Вичайкун – к этому моменту уже был остановлен соседями господина Сэлима.

Один из знакомых погибшего рассказал полиции, что Ватчара Вичайкун общался с подругой Тирасита Сэлима в интернете, пока та не решила прекратить отношения с ним и не удалила из друзей на Facebook. В субботу, 12 мая, Ватчара приехал к дому, где проживали женщина и Тирасит. Мужчины столкнулись на улице, после чего между ними завязалась драка, в ходе которой Тирасит получил летальное ножевое ранение. Скрыться с места убийства Ватчара не успел.

«Я и другие соседи поймали его и удерживали до прибытия полиции. Спасатели пытались сохранить Тираситу жизнь, но не смогли», – заявил полиции один из знакомых погибшего.

Подруга Тирасита, имени которой полиция не раскрыла, рассказала, что Ватчара ранее уже несколько раз приезжал без приглашения к ее дому, а также звонил по телефону и присылал сообщения с угрозами. Также, по словам женщины, иногда они замечали, что в их отсутствие некоторые вещи оказывались испорченными.