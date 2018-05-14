The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Конфликт вокруг женщины завершился убийством на острове Сирэ

Полиция Пхукет-Тауна задержала 31-летнего местного жителя, убившего другого мужчину, после того как его подруга отказалась продолжать с ним общение в соцсетях и вживую.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Мая 2018 12:29:35

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об убийстве на улице Soi Maliphan на острове Сирэ поступило в полицию Пхукет-Тауна утром 12 мая. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий труп 29-летнего Тирасита Сэлима. Предполагаемый убийца – 31-летний Ватчара Вичайкун – к этому моменту уже был остановлен соседями господина Сэлима.

Один из знакомых погибшего рассказал полиции, что Ватчара Вичайкун общался с подругой Тирасита Сэлима в интернете, пока та не решила прекратить отношения с ним и не удалила из друзей на Facebook. В субботу, 12 мая, Ватчара приехал к дому, где проживали женщина и Тирасит. Мужчины столкнулись на улице, после чего между ними завязалась драка, в ходе которой Тирасит получил летальное ножевое ранение. Скрыться с места убийства Ватчара не успел.

«Я и другие соседи поймали его и удерживали до прибытия полиции. Спасатели пытались сохранить Тираситу жизнь, но не смогли», – заявил полиции один из знакомых погибшего.

Подруга Тирасита, имени которой полиция не раскрыла, рассказала, что Ватчара ранее уже несколько раз приезжал без приглашения к ее дому, а также звонил по телефону и присылал сообщения с угрозами. Также, по словам женщины, иногда они замечали, что в их отсутствие некоторые вещи оказывались испорченными.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.