Конфликт водителей на дороге завершился поножовщиной

Полиция ищет двоих участников драки на Wirat Hongyok Rd., после которой местный мотоциклист был госпитализирован с ножевым ранением.

27 Сентября 2017 11:57:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об инциденте на пересечении Pattana Rd. и Wirat Hongyok Rd. в Пхукет-Тауне около 19:00 вечера 25 сентября. Прибывший по вызову наряд обнаружил на обочине 28-летнего местного жителя Панупонга Сэтэ с ножевым ранением, и собравшихся вокруг него очевидцев. Двое мужчин, в ходе драки с которыми Сэтэ получил рану, к моменту прибытия полиции с места событий уже скрылись.

Один из очевидцев рассказал журналистам, что у находившегося за рулем своего скутера Сэтэ произошел конфликт с водителем и пассажиром другого мотоцикла. Спор разгорелся из-за того, что водитель одного из байков подрезал другого. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из мужчин ударил Сэтэ ножом, после чего оба скрылись с места событий.

Полиция надеется, что записи с уличных камер видеонаблюдения позволят отследить маршрут подозреваемых и установить личности. Задержать их по горячим следам не удалось.