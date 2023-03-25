Конфликт между таксистами произошел у Central

Полиция Пхукета приняла решение не возбуждать дело по факту конфликта между таксистами у Central Festival, видеозапись которого была опубликована в социальных сетях и предсказуемо вызвала большой резонанс. На видео члены местного кооператива водителей объясняют шоферу на машине с бангкокскими номерами, что он не имеет права работать на Пхукете. Сцена разворачивается на глазах у уже сидящих в салоне иностранных туристов, причем местные водители открывают двери машины и требуют, чтобы пассажиры вышли. Впрочем, в отличие от предыдущих случаев, туристов в итоге все же не высаживают из авто.

Новости Пхукета

Очередные туристы оказались в центре борьбы пхукетских таксистов за территорию. Полиция решила, что оснований для возбуждения дела нет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередные туристы оказались в центре борьбы пхукетских таксистов за территорию. Полиция решила, что оснований для возбуждения дела нет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередные туристы оказались в центре борьбы пхукетских таксистов за территорию. Полиция решила, что оснований для возбуждения дела нет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пространное объяснение в связи с инцидентом у Central Phuket было опубликовано на странице центрального полицейского участка Пхукета в Facebook в субботу, 25 марта. В публикации не сообщается, когда произошел сам инцидент, но дата и время указаны на самом видео – около 21:30 вечера 22 марта.

Полиция отметила, что о происшествии стало известно шефу правоохранительных органов Пхукета генерал-майору Сермпхану Сириконг,у который отдал распоряжение начальнику полиции Вичита провести расследование.

По итогам упомянутого расследования факт конфликта был подтвержден, обе стороны дали показания, но оснований для возбуждения дела правоохранительные органы не нашли, поскольку ни причинения кому-либо вреда, ни запугивания не было. Об этом заявили и пхукетские таксисты во главе с лидером кооператива Andaman Phuket Car Taxi Service Сомпхоном Нуклаем, и бангкокский водитель Висану Прасертсап. Туристов никто ни о чем не спрашивал.

В беседе с полицией столичный водитель «таксиметра» Висану Прасертсап пояснил, что приехал на Пхукет из Бангкока к родственнице, то есть не планировал работать на острове. Однако вечером 22 марта ему через мобильное приложение поступил заказ на перевозку пассажиров, который он решил не отклонять. Мужчина принял вызов и отправился к Central Phuket забирать клиентов, оказавшихся туристами из Румынии.

На стоянке к господина Прасертсапу подошла группа из шести местных водителей во главе с господином Нуклаем, заявивших, что мужчина не имеет права работать на Пхукете. Беседа завершилась тем, что господин Нуклай с коллегами все же позволили столичному водителю отвезти пассажиров в Патонг, а тот пообещал, что больше не появится на их территории.

Выслушав представителей обеих сторон, полиция Вичита, как говорилось выше, не решила не возбуждать дело, но предупредила членов кооператива Andaman Phuket Car Taxi Service, чтобы не занимались самоуправством и в случае повторения подобных инцидентов обращались в полицию.

Господин Нуклай и его коллеги пообещали, что впредь будут поступать именно так. При этом полиция отметила, что «информация о поведении» обслуживающих Central Phuket таксистов будет передана в пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO), который может принять в отношении шоферов те или иные меры, если сочтет это необходимым.

Central Phuket никак не прокомментировал резонансный инцидент, произошедший на его территории и с его гостями. При этом сами таксисты – и господин Нуклай, и господин Прасертсап – отдельно побеседовали с местными журналистами. Первый заверил, что его кооператив отнюдь не является «мафией» и рассказал, как тяжело быть легальным таксистом на острове. Второй попросил не раздувать историю, поскольку никаких насильственных действий со стороны «не мафии» не было.