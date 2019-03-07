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Конфликт двух таксистов в Патонге завершился стрельбой и убийством

Полиция Пхукета разыскивает 48-летнего таксиста Пхарадона Пучаяна, предположительно расстрелявшего в упор другого водителя такси, с которым у него произошел конфликт на стоянке такси на Phra Metta Rd. в Патонге.

Новости Пхукета

7 Марта 2019, 03:41 PM
Разыскиваемый за убийство таксист скрылся с места событий на мотоцикле. Полиция ведет поиск. Фото: Полиция Патонга

Разыскиваемый за убийство таксист скрылся с места событий на мотоцикле. Полиция ведет поиск. Фото: Полиция Патонга

Полиция получила сообщение о стрельбе на стоянке такси на Phra Metta Rd. в Патонге около 11:00 утра 7 февраля. Согласно версии следствия, за некоторое время до этого там произошел конфликт между двумя таксистами – 49-летним Пхарадоном Пучаяном и 45-летним Сонгпоном Сувансой.

Спор двух мужчин перерос в применение силы, после чего господин Пачаян покинул стоянку, а затем вернулся назад с огнестрельным оружием и в упор расстрелял оппонента, произведя три или четыре выстрела. Одна из пуль попала господину Сувансе в голову.

Инцидент произошел примерно в 250 м от Patong Hospital и скорая помощь оперативно прибыла на место событий, но спасти таксиста не удалось. По словам шефа полиции Патонга Анотая Джиндамани, мужчина скончался в больнице. Полиция Пхукета ведет поиск стрелка.

 

 

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