Конфликт двух таксистов в Патонге завершился стрельбой и убийством

Полиция Пхукета разыскивает 48-летнего таксиста Пхарадона Пучаяна, предположительно расстрелявшего в упор другого водителя такси, с которым у него произошел конфликт на стоянке такси на Phra Metta Rd. в Патонге.

Новости Пхукета

7 Марта 2019, 03:41 PM

Разыскиваемый за убийство таксист скрылся с места событий на мотоцикле. Полиция ведет поиск. Фото: Полиция Патонга