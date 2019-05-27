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Конфликт двух коллег-бирманцев завершился убийством

Гражданин Мьянмы Мин Тхан Вин был арестован за убийство коллеги и соотечественника утром 24 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Мая 2019, 10:30 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о драке двух бирманцев поступила в полицейский участок Таланга около 9:30 утра пятницу, 24 мая.

Согласно данным предварительного расследования, конфликт между гражданами Мьянмы произошел в тот момент, когда мужчины занимались нарезкой овощей. Причину ссоры полиция не указала, но отметила, что вооружены были оба участника драки – арестованный Мин Тхан Вин и скончавшийся в больнице Вай Лин Бой. Первый имел при себе нож, второй – металлический прут.

Как отметил подполковник Тирават Лиамсуван, арестованный Мин Тхан Вин признал выдвинутые против него обвинения. Дело возбуждено по статье об убийстве. Согласно полицейскому отчету, первый удар нанес не он, а убитый Вай Лин Бой.

 

 

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