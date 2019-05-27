Конфликт двух коллег-бирманцев завершился убийством

Информация о драке двух бирманцев поступила в полицейский участок Таланга около 9:30 утра пятницу, 24 мая.
Согласно данным предварительного расследования, конфликт между гражданами Мьянмы произошел в тот момент, когда мужчины занимались нарезкой овощей. Причину ссоры полиция не указала, но отметила, что вооружены были оба участника драки – арестованный Мин Тхан Вин и скончавшийся в больнице Вай Лин Бой. Первый имел при себе нож, второй – металлический прут.
Как отметил подполковник Тирават Лиамсуван, арестованный Мин Тхан Вин признал выдвинутые против него обвинения. Дело возбуждено по статье об убийстве. Согласно полицейскому отчету, первый удар нанес не он, а убитый Вай Лин Бой.