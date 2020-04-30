Конфликт бывших супругов из-за ребенка закончился поножовщиной

Полиция Пхукет-Тауна расследует дело о семейном конфликте на Soi Saphan Hin в результате которого пострадал местная жительница, ее престарелый отец и бывший муж

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об инциденте в Сапан-Хине около 9:00 утра четверга, 30 апреля.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили трех человек с ножевыми ранами – 40-летнюю Супхапхон Бутхонг, ее бывшего мужа Онг-Арта Конгкэу (также 40 лет) и 67-летнего отца Супхапа Бунтхонга.

У Онг-Арта Конгкэу оказалась порезана левая нога, у госпожи Бутхонг была пробита ножом грудь и задето легкое, ее отец также имел ножевые раны.

В отчете заместителя начальника полиции Пхукет-Тауна подполковника полиции Сакчая Чунйонга приводятся лишь показания господина Конгкэу. Двух других участников инцидента сразу увезли с места событий в больницу, так что полицейские с ними поговорить не успели.

Господин Конгкэу рассказал, что прожил с госпожой Бутхонг примерно 10 лет, но около месяца назад супругу расстались. В процессе развода муж и жена пришли к соглашению, что их дочь, старшая из двух детей, будет жить с отцом на острове Сирэ, а сын – с матерью и дедушкой в Сапан-Хине.

По словам господина Конгкэу, они с бывшей женой договорились, что он сможет видеть сына время от времени. Утром 30 апреля он приехал повидаться с ребенком, но отец госпожи Бутхонг не впустил его в дом и пригрозил, что вызовет полицию, если тот не уйдет. Господин Конгкэу попытался увести сына силой, после чего между ним и престарелым тестем началась потасовка.

Более молодой мужчина повалил оппонента на землю, но на помощь тому поспешила дочь, прихватившая из дома серп на деревянной ручке и подавшая его отцу.

Господин Конгкэу заверил полицейских, что после этого отступил и закричал бывшей супруге и ее отцу, чтобы те остановились, но они «не остановились». В продолжившейся драке мужчина достал из кармана нож и, по его собственным словам, «использовал, чтобы защитить себя».

Как указал подполковник Чунйонг, обвинений против кого-либо из троих пока не выдвинуто. Полиция разбирается в ситуации.

«Господина Конгкэу был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна для дальнейшего допроса. В ближайшее время полиция также посетит в больнице госпожу и господина Бутхонгов и опросит их. Затем будет принято решение о предъявлении обвинений», – заявил заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна.