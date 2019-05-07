Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством

Полиция Пхукета ищет бирманского рабочего, напавшего с ножом на двух соотечественников в Чалонге. В результате нападения 43-летний бирманец Тхен Заву скончался, его 33-летняя супруга Кхин Чо Сет находится в больнице.

Новости Пхукета

7 Мая 2019, 01:55 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о нападении на двух бирманцев на Soi Klumyang поступило на пульт пхукетской местной службы спасения около 22:45 вечера 5 мая. На месте событий спасатели обнаружили 43-летнего гражданина Мьянмы Тхена Заву и его 33-летнюю супругу Кхин Чо Сет. Оба были доставлены в больницу Vachira Hospital, но спасти мужчину медикам не удалось.

Согласно данным предварительного расследования, нападение на Тхена Заву и Кхин Чо Сет произошло, когда они возвращались домой с работы. Нападение совершил их соотечественник и коллега, решивший отомстить за то, что пара сообщила его нанимателю о появлении на работе с соком наркотического растения кратом. Подозреваемый пока не задержан, но личность его уже установлена.