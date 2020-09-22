Конец визовой амнистии спровоцировал аврал в Иммиграционном бюро Пхукета

Руководство Иммиграционного бюро Пхукета приняло решение, что ближайшая суббота (26 сентября, последний день визовой амнистии) будет в офисе рабочим днем. Решение было принято на фоне массового наплыва иностранцев, пытающихся продлить визы в преддверии конца амнистии.

Таньялак Сакут

22 Сентября 2020, 09:29 AM

Около полутора тысяч человек еще не продлили свои визы на Пхукете. Фото: Таньялак Сакут

В понедельник, 21 сентября, количество посетителей в Иммиграционном бюро оказалось столь велико, что сотрудники ведомства были вынуждены расположиться за вне здания и обрабатывать заявления на улице. Очередь из машин к окошку Drive Thru начиналась за пределами территории Иммиграционного бюро.

Некоторые из пришедших за продлениями иностранцев рассказали корреспонденту The Phuket News, что пришли еще утром, но по состоянию на 15:00 так и не завершили свои визовые дела.

Как заявил на прошлой неделе заместитель официального представителя Иммиграционного бюро полковник Пакпонг Сай-Убон, в общей сложности в Таиланде сейчас находятся около 150 тыс. человек, въехавших в страну по туристическим визам.

Всем им необходимо продлить разрешения на пребывание на основании медицинских справок (если вылет невозможен по медицинским причинам) или справок из посольств (если причины иные). После окончания амнистии никаких льгот для лиц с просроченными турвизами больше не будет. Их ждут штрафы, тюрьма и депортация.

«Просрочка туристической визы по Закону об иммиграции карается и тюрьмой, и штрафом», – напомнил полковник Сай-Убон.

На Пхукете, согласно данным замглавы местного офиса Иммиграционного бюро подполковника Удома Тхонгчина, не менее 1,6 тыс. иностранцев до сих пор не решили вопрос с продлением.

«Для продления виз осталось пять дней. Согласно нашим записям, в общей сложности 1641 иностранец с туристической или долгосрочной визой еще не обратился к нам за продлением», – заявил подполковник Тхонгчин.

При этом, по словам офицера, на прошлой неделе офис обрабатывал примерно по 190 заявлений в день.

«Последний день подачи заявлений – ближайшая суббота, 26 сентября. По этой причине [несмотря на выходной] в 8:30 утра мы откроемся для приема заявлений и будет работать в течение всего дня, даже если придется остаться на рабочих местах до полуночи. Но после 26 сентября всем иностранцам, не продлившим визу, уже будет начисляться штраф в размере 500 бат в день. Честно говоря, мы не хотим никого штрафовать, но мы обязаны следовать закону. Пожалуйста, продлите свои визы в срок», – добавил офицер.

Другой сотрудник Иммиграционного бюро, с которым поговорил корреспондент The Phuket News, попросил всех посетителей офиса заранее озаботиться наличием всех документов, необходимых для продления.

«Сегодня у нас множество обращающихся за продлением иностранцев, но у многих не хватает необходимых документов, что замедляет процесс приема заявлений и выдачи продлений. Наличие всех необходимых документов у людей позволит нам работать быстрее и лучше», – попросил сотрудник бюро.