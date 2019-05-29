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Кондоминиум в Патонге ответил на обвинения в сливе сточных вод в море

Генеральный менеджер жилого комплекса The Residence Kalim Bay Condominium обратился к муниципалитету Патонга с просьбой провести более тщательную проверку по факту слива сточных вод в море.

Варанья Промпинпарат

29 Мая 2019, 10:25 AM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

В понедельник, 27 мая, муниципалитет Патонга провел проверку информации о сливе сточных вод на пляж Калим и назвал виновником кондоминиум The Residence Kalim Bay. Для того, чтобы установить виновника, служащие воспользовались краской. Вода была подкрашена в коллекторе на территории The Residence Kalim Bay Condominium, после чего она вода покинула систему на пляже, непосредственно в том месте, которое указывалось в изначальной жалобе на слив неочищенных сточных вод (см. здесь).

Комментируя обвинения, генеральный менеджер The Residence Kalim Bay Condominium Сахапум Доккэу заявил о готовности сотрудничать с муниципалитетом, но при этом выразил сомнения в том, что источником загрязнения был именно его жилой комплекс.

«В кондоминиуме имеется собственный резервуар для сбора жидких отходов, и все сточные воды попадают исключительно в него. Мы на регулярной основе вызываем ассенизационную службу муниципалитета для откачки отходов из резервуара. В последний раз мы это делали совсем недавно, в апреле», – заявил господин Доккэу, подчеркнув, что сейчас в кондоминиуме заняты лишь 10 из 52 квартир.

«В ходе инспекции служащие муниципалитета окрасили воду в двух коллекторах: находящемся на нашей территории и расположенном на улице, куда также попадают сточные воды с улицы Soi Phrabaramee 5. Поэтому мы просим официальных лиц проверить воду, поступающую в коллектор на улице, поскольку полагаем, что источник загрязнения может находиться за пределами жилого комплекса», – отметил генеральный менеджер The Residence Kalim Bay Condominium.

«Мы уже перекрыли наш коллектор, чтобы избежать слива сточных вод на пляж Калим. Если муниципалитет Патонга желает, чтобы мы внесли другие изменения в систему утилизации жидких отходов, мы полностью готовы к сотрудничеству», – добавил он.

 

 

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