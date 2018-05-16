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Кондиционирование воздуха в аэропорту Пхукета наладят в течение трех месяцев

Генеральный менеджер международного аэропорта Пхукета заявил, что проблемы с кондиционированием воздуха в терминале внутренних рейсов будут решены в течение трех месяцев.

Новости Пхукета

16 Мая 2018 09:28:26

Фото: Paithoon Tou Monpanthong
Фото: Paithoon Tou Monpanthong

В беседе со столичной газетой Bangkok Post господин Пет Чанчарон подтвердил, что жалобы на жару в терминале продолжают поступать «на регулярной основе», но наладить систему охлаждения воздуха пока не получилось из-за финансовых затруднений.

«Возраст некоторых из кондиционеров составляет 20-30 лет. Часть из устройств надо заменить, другим просто требуется техническое обслуживание», – заявил господин Чанчарон.

«Мы уже запросили финансирование [у правительства] на исправление ситуации. Новые кондиционеры должны прибыть в срок от двух до трех месяцев», – добавил он. Таким образом, проблема должна быть решена не позднее середины августа.

Господин Чанчарон разграничил вопрос замены кондиционеров и общий ремонт терминала, проходящий в рамках программы модернизации аэропорта. Ремонтные работы должны завершиться в течение месяца, как неоднократно говорил ранее господин Чанчарон. Систему кондиционирования, по его словам, наладят так быстро, как только возможно.

Отметим, что проблему с кондиционированием воздуха аэропорт признал еще в феврале, после того как одна из пассажирок опубликовала в Facebook эмоциональный пост, который получил широкий резонанс. Женщина указывала на то, что в терминале внутренних рейсов слишком жарко, а персонал аэропорта не пытается помочь пассажирам или выразить им сочувствие. После публикации резонансного поста пресс-служба аэропорта опубликовала ответ, в котором заявила, что «новые кондиционеры уже заказаны, но на это нужно время».

Напомним, что пхукетский аэропорт – третий по загруженности в Таиланде. В 2017 году он обслужил 16,2 млн пассажиров, хотя рассчитан (с учетом мощностей нового международного терминала) на пассажиропоток в 12,5 млн человек в год.

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