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Кондиционер сломался в аэропорту Пхукета

В аэропорту Пхукета вышла из строя система централизованного кондиционирования воздуха. Пхукетский офис корпорации AOT признал проблему лишь после публикаций в социальных сетях, но заверил, что ремонт будет завершен в течение дня 19 октября. Пока что воздух в международном терминале охлаждают мобильными кондиционерами.

Новости Пхукета

19 Октября 2023, 03:58 PM
Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

Кондиционер вышел из строя в аэропорту Пхукета. Страдает международный термина. Фото: AOT Phuket

В публикации от 15:10 четверга, 19 октября, пхукетский офис AOT сообщил, что из строя вышел один из двух блоков кондиционирования воздуха, что привело к повышению темературы в международном терминале до некомфортной. Как отметили в AOT Phuket, по некой причине произошла утечка хладагента.

Госкорпорация уже связалась с производителем кондиционера и поставила ему в кратчайший срок задачу починить устройство. Теплоноситель в систему уже залит, но необходима «закупка запчастей для системы кондиционирования, чтобы она работала так же эффективно, как ранее», говорится в сообщении AOT Phuket.

«На время ремонта основной системы кондиционирования AOT установила в здании портативные кондиционеры в количестве 90 штук в качестве временной меры для снижения температуры воздуха», – заявил аэропорт.

AOT Phuket принесла извинения за неудобства и пообещала, что работоспособность системы будет восстановления в течение сегодняшнего дня, 19 октября. При этом о неисправности аэропорт знал с утра. 

 

 

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