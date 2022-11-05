Кому и как помогает проект Seeds of Change, справляющий в ноябре новоселье

Пхукетский фонд Seeds of Change, обучающий женщин из социально незащищенных слоев шитью, переезжает в новый дом и приглашает на новоселье. Мероприятие состоится на острове Сирэ в среду, 9 ноября. Среди гостей ожидается губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу.

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В рамках проекта Seeds of Change женщины из среди мигрантов учатся швейному делу и обеспечивают себе заработок этим трудом. Фото: Seeds of Change

Неофициальным девизом Seeds of Change можно считать фразу «перемены стежок за стежком». Проект был запущен в 2013 году как одна из инициатив фонда Good Shepherds, ведущего активную работу по улучшению жизни трудовых мигрантов на острове Сирэ. Волонтеры-экспатырешили учить беременных женщин из мигрантской среды основам шитья, чтобы те могли обеспечить необходимыми вещами себя и своих будущих детей.

То есть организация начинала с максимально конкретной задачи и узкой группы тех, кому она будет оказывать помощь, а потом расширяла деятельность.

К 2016 году Seeds of Change стал самодостаточным проектом. Женщины шили самые разные вещи уже не только для личного пользования, но и на продажу. Участницы программы изготавливали и сумки, и брелки для ключей и даже собачьи ошейники ручной работы. Вещи затем продавались через комиссионный магазин Good Shepherd и на ярмарках, а деньги частично направлялись на школьное обучение детей мигрантов.

Seeds of Change и сейчас занимается, прежде всего, шитьем. Фонд предоставляет женщинам из социально незащищенных слоев возможность освоить полезный навык, который можно превратить в источник дохода. А переезд в новое помещение позволит активизировать работу в сфере образования, которое в данном случае будет совмещено с заработком.

Освоив профессию, учащиеся смогут присоединиться к команде Seeds of Change и заняться пошивом на продажу полезных и востребованных вещей буквально из обрезков.

Товары ручной работы, изготовленные в рамках социального проекта по помощи женщинам с важной экологической составляющей (ведь используется вторсырье) весьма востребованы. Особенно популярны тряпичные слоники, которые уже продаются не только в Таиланде, но и за рубежом.

Seeds of Change – это пример локальной пхукетской инициативы, призванной искать и реализовывать инновационные и социально-экологически ответственные способы борьбы с последствиями пандемии, которые до сих пор остро ощущают многие на острове.

Новый центр Seeds of Change будет располагаться по адресу 10-11 Moo 1 Thep Prathan Rd, Ratsada, фактически на самом севере мыса Нга (Лэм-Нга) на острове Сирэ (см. карту). Желающих принять участие в новоселье ждут на регистрацию с 8:00 до 8:45 утра в среду, 9 ноября.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте socphuket2022@gmail.com или на сайте www.seedsofchangephuket.com.