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Комплексное мобильное приложение для туристов запустят в 2018 году

Власти Таиланда хотят разработать мобильное приложение, в котором туристы могли бы найти всю интересующую их информацию.

Новости Пхукета

24 Октября 2017 11:14:50

Согласно задумке властей, в приложении туристы смогут найти информацию обо всех развлечениях. Фото: Roberto Trombetta / Flickr
Согласно задумке властей, в приложении туристы смогут найти информацию обо всех развлечениях. Фото: Roberto Trombetta / Flickr

Министерство туризма и спорта Таиланда и Министерство цифровой экономики и общества совместно разработают мобильное приложение для туристов, в котором объединят всю необходимую отдыхающим информацию. Бесплатное приложение должно быть запущено уже в начале следующего года, пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление министра цифровой экономики Пичета Дуронгкаверота.

Как пояснил господин Дуронгкаверот, власти планируют собрать в одном программном продукте информацию от всех ведомств, работа которых связана с туристами, включая Иммиграционное бюро.

Также в приложении будет календарь событий, цифровой гид, сервис планирования путешествий и онлайн-бронирования туристических услуг, обзор достопримечательностей и другая полезная информация. Кроме того, планируется подключить к платформе все официально зарегистрированные гостиницы, отели и гестхаусы.

Комментируя проект, господин Дуронгкаверот отметил, что основной массив информации предоставит Минтуризма, а его министерство будет отвечать за техническую сторону работы. По его словам, проект уже сейчас поддерживают Агентство по электронному правительству, Агентство по продвижению цифровой экономики и CAT Telecom. Другой информации о проекте мобильного приложения господин Дуронгкаверот не раскрыл.

Отметим, что именно CAT Telecom получила государственный контракт на создание на Пхукете сети бесплатных точек доступа Wi-Fi в рамках проекта «смарт-сити». Сейчас бесплатный интернет доступен туристам в Патонге и Пхукет-Тауне.

 

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