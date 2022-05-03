Компания Dove выступила за право школьников на прически

В Таиланде приближается начало нового учебного года, а значит тысячам детей и их родителям нужно собрать школьные принадлежности, купить форму взамен той, из которой ребенок уже вырос, а еще не забыть заглянуть в парикмахерскую. Несмотря на то, что еще два года назад Министерство образования объявило о либерализации подхода к школьным прическам, во многих учебных заведениях мало что поменялось. Единого стандарта для школьников всей страны больше нет, но принуждение к стрижке осталось.

Новости ПхукетаРоман Воробьев

Бренд косметики Dove вступился за тайских школьниц и их право носить те стрижки, которые им нравятся. Фото: www.dovelethergrow.com

Бренд косметики Dove вступился за тайских школьниц и их право носить те стрижки, которые им нравятся. Фото: www.dovelethergrow.com

Бренд косметики Dove вступился за тайских школьниц и их право носить те стрижки, которые им нравятся. Фото: www.dovelethergrow.com

Бренд косметики Dove вступился за тайских школьниц и их право носить те стрижки, которые им нравятся. Фото: www.dovelethergrow.com

Бренд косметики Dove вступился за тайских школьниц и их право носить те стрижки, которые им нравятся. Фото: www.dovelethergrow.com

Бренд косметики Dove вступился за тайских школьниц и их право носить те стрижки, которые им нравятся. Фото: www.dovelethergrow.com

Бренд косметики Dove вступился за тайских школьниц и их право носить те стрижки, которые им нравятся. Фото: www.dovelethergrow.com

К началу учебного года тайское подразделение косметического бренда Dove (принадлежит Unilever) выпустило двухминутный ролик в формате социальной рекламы, посвященный проблеме принудительной стрижки девочек в тайских школах. Конечно, в обязательном порядке стригут и мальчиков, но считается, что женщины переносят это все же болезненней.

«Семь из десяти женщин теряют уверенность в себе от насильственной стрижки. Dove призывает женщин всего мира делать с волосами то, что они хотят. Принудительные стрижки должны быть отменены для всех. #LetHerGrow», – говорят авторы инициативы.

Кампания #LetHerGrow была официально запущена 3 мая, а ее основной посыл заключается в том, что обрезание волос против желания человека лишает его большего, чем просто стрижка.

Видеоролик, который можно посмотреть на YouTube, начинается с кадров стрижки девочки в школьной форме. В кадре щелкают ножницы и видна линейка, которой контролируют длину прически. Отрезанные волосы падают на плечи ребенка и на пол, из глаз девочки текут слезы.

Авторы кампании убеждены, что стрижка – один из способов самовыражения человека, а кроме того – символ уверенности в себе и гордости за себя. Об этом в ролике говорят самые разные женщины, и с ними солидарны многочисленные комментаторы в сети. В том числе и успешные, многого добившиеся мужчины, которые тоже в свое время прошли через принудительное обрезание волос и, видимо, вспоминают те дни без тепла в сердце.

К примеру, кампанию Dove поддержал генеральный директор компании Sansiri Серттха Тхависин, который похвалил производителя косметики за то, что тот не побоялся затронуть острую социальную тему.

«То, что они отрезают в процессе стрижки, это не просто волосы молодого поколения. Это их уверенность, самоуважение и смелость выражать свое мнение. Отрезается все это», – заявил господин Тхависин.

Меньше, чем за день, публикацию топ-менеджера Sansiri в Twitter репостнули более 28 тыс. раз, а количество комментариев в поддержку произнесенных им слов было еще больше. Пользователи Twitter указывали, что принудительная стрижка – это банальное нарушение прав ребенка, а само наличие подобной практики в школах – искажение смысла работы педагогов.

С другого фланга отвечали словами о том, что школа должна учить дисциплине, напоминали о важности опрятного внешнего вида и намекали на то, что у Dove – бренда косметики – должны быть свои корыстные интересы в этой кампании.

Впрочем, особого внимания заслуживают не слова со стороны (тут мнения могут быть всякими), а рассказы самих бывших школьников. К примеру, одна девушка написала, что в школьные годы специально провалила экзамены на вступление в престижную школу, куда хотела отправить ее мать, поскольку не была согласна на «уставную» стрижку.

«Маме я рассказала об этом только тогда, когда уже закончила учиться», – написала девушка.

В 2020 году Министерство образования Таиланда, которое тогда возглавлял Натапон Типсуван, отменило стандарт единообразных причесок школьников по всей стране, но у преподавателей все равно осталось достаточно власти, чтобы регулировать внешний вид детей. Главная претензия – длина волос, хотя каждая отдельная школа может вводить и другие ограничения. Согласно распоряжению министерства, стрижки должны соответствовать стандартам, которые устанавливают директора школ. Последние зачастую пользуются этим для того, чтобы все было по старому.

В ноябре прошлого года в центр общественного внимания попала школа Khanu Witthaya School в провинции Кампхэнг-Пхет, где группу учеников не допустили до занятий, поскольку они не был подстрижены не так. Директор школы Криангсак Конгтхай заявил, что стандарт стрижек был согласован с родителями и с объединением самих участников, так что все должны ему соответствовать. Директора школа не смутило, что по факту часть детей была лишена доступа к образованию, который гарантирует конституция.

Многие вспомнят и скандалы с публичной показательной стрижкой детей прямо в школах. Пожалуй, даже сторонники строгой дисциплины в учебных заведениях не хотели бы, чтобы по интернету разлетались фотографии их ребенка, которого учитель стрижет на глазах всего класса, предварительно заклеив рот скотчем и повесив на грудь табличку с поучительным текстом.