Коммерческий микроавтобус врезался в столб в Май-Кхао

Водитель микроавтобуса был госпитализирован с серьезными травмами, после того как его транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в мачту электропередач в Май-Кхао. Пассажиров в салоне в момент аварии не было.

Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Тханом Тхонгпан из полицейского участка Тха-Чат-Чай получил информацию о ДТП на Thepkrasattri Rd. около 5:30 утра 29 октября. Согласно сообщению, авария произошла примерно в 200 м от Blue Canyon Country Club.

На месте событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили сильно поврежденный микроавтобус Toyota с номерами коммерческого транспорта, который вылетел с проезжей части и врезался передней частью кабины в столб.

59-летний водитель Сомчит Сричивангса оказался заблокирован в салоне, так что спасателям пришлось применить специальный инструмент для вскрытия металла. Мужчина получил травму головы, включая кровоточащее рассечение. Шоферу оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу Thalang Hospital. Кроме него, в микроавтобусе никого не было.

Согласно показателям свидетелей, автомобиль просто изменил траекторию при движении, вылетел с дороги и врезался в столб. В полиции полагают, что господин Сричивангса мог заснуть за рулем. Решение о предъявлении ему обвинений пока не принято, о проведении тестов на алкоголь ничего сказано не было.