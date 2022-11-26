Комитет по алкоголю забраковал идею продления разрешенных часов продажи спиртного

Комитет по контролю за алкогольными напитками отклонил предложение бизнеса о продлении часов работы ночных клубов и баров до 4:00. Инициативу в этот раз поддержало даже Министерство туризма, но Минздрав остается непреклонен и утверждает, что вред от более долгих часов легальной торговли спиртным слишком велик. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в конце декабря.

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Статистика по ДТП с погибшими и получившими травмы за 2021 и 2022 годы (весь Таиланд). Фото: Thai RSC

Об отрицательном решении комитета по вопросу о продления часов продажи спиртного объявил 25 ноября секретарь комитета и глава Департамента по контролю за заболеваниями (DDC) Тарет Крассанайравивонг. В качестве основной причины он назвал опасения относительно того, что легальная торговля алкоголем по ночам вызовет рост числа дорожных аварий в связи с увеличением употребления спиртного. Это, в свою очередь, «сильно увеличит нагрузку на медицинский персона», пишет Bangkok Post. Ранее этот же довод приводили в качестве главного общественные активисты.

Тайский бизнес уже много просит пересмотреть правила продажи спиртного по ночам, разрешив ночным клубам и барам торговать алкоголем до 4:00 и, соответственно, дольше работать по ночам. После окончания пикового периода пандемии, когда бары и клубы вообще не функционировали, бизнес вернулся к идее с новой силой, и в этот раз призыв был услышан и поддержан Министерством туризма и спорта. В сентябре 2022 года уже оно само обратилось к правительству с этой идеей для увеличения доходов развлекательной отрасли и туристического сектора экономики.

Предложение предполагает продление разрешенных часов работы баров и клубов с 2:00 до 4:00, но не по всей стране, а лишь в ограниченном числе локаций, которые известны как места отдыха туристов из-за рубежа. Речь, в частности, идет о Бангла-Роуд на Пхукете, о Кхао-Сан в Бангкоке, об острове Самуи. Список не окончательный, но Минтуризма раньше говорило, что не планирует распространять нововведение на места, где отдыхает тайская публика (к примеру, на Тхонг-Лор и Экамай в столице).

Сейчас закон разрешает продажу спиртного только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00. До 2:00 торговать алкогольными напитками могут бары и другие заведения в выделенных развлекательных зонах, таких как Бангла-Роуд. При этом бизнес настаивает, что текущего лимита недостаточно для того, чтобы реализовать спрос, поскольку туристы отправляются на поиски ночной жизни после 22:00 вечера. Работать же в дневные и ранние вечерние часы для баров и клубов бессмысленно, поскольку потенциальные клиенты либо проводят время на пляжах и на экскурсиях, либо отдыхают после них.

Доктор Крассанайравивонг заявил 25 ноября, что представляемый им Комитет по контролю за алкогольными напитками рассмотрел «все аспекты» – социальные вопросы, экономические, вопросы здоровья – и пришел к выводу, что продление легальных часов продажи спиртного будет неверным решением. Из всех аргументов против главным стал вопрос о возможном пьяном вождении.

«Если период продлить, то [негативный] эффект будет огромным. Мы не хотим роста числа дорожных аварий», – заявил представитель Минздрава.

По его словам, собственное исследование комитета установило, что продление легального времени торговли спиртным на два часа приведет к росту числа аварий сразу на 27%, а числа смертей – на 10-20 в день.

Господин Крассанайравивонг отметил, что более жесткий контроль на дорогах мог бы снизить количество случаев пьяного вождения на 30-50% (то есть на треть или даже вдвое), но это, возможно, не сократило бы смертность.

Согласно официальным данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), за 2021 год в результате ДТП в стране погибли 13,7 тыс. человек, то есть в среднем число смертей на дорогах 37,5 человека в сутки. При этом на период с 2:00 ночи до 5:59 утра пришелся 1% всех аварий с погибшими и пострадавшими. На период с 22:00 до 1:59 пришлось 6,5%.

Доктор Крассанайравивонг отметил, что финальное решение о продлении или не продлении легальных часов продажи спиртного будет принято на заседании Национального комитета по политике в отношении алкогольных напитков под председательством премьер-министра Праюта Чан-Очи. Встреча должна состояться 22 декабря. Впрочем, Bangkok Post уже сейчас констатировала в заголовке своей статьи, что попытка добиться продления потерпела крах.