Команда BISP Cruzeiro победила на IberCup Costa Del Sol 2019 в Испании

Через три года после своего дебюта на турнирах серии IberCup и через шесть лет после открытия совместной футбольной академии British International School Phuket и бразильского Cruzeiro Esporte Clube команда BISP Cruzeiro вернулась из Европы с кубком.

Джей-Пи Местанза

20 Октября 2019, 09:00 AM

Футболисты BISP одержали первую победу на турнире серии IberCup. Кубок был завоеван на курорте Коста-дель-Соль в испанской Андалусии.

Первый иберийский трофей для BISP Cruzeiro Academy завоевала команда юношей в возрасте до 14 лет, а произошло это на турнире IberCup Costa Del Sol 2019 в испанской Марбелье. При этом путь к титулу оказался для команды под руководством Виктора Албериса де Оливьеры Родригеса настоящим триллером. Пхукетские юноши допустили серию осечек на старте, но затем показали великолепный характер в решающих матчах, два из которых (включая финальный) завершались сериями пенальти.

По итогам жеребьевки IberCup Costa Del Sol 2019 команда BISP Cruzeiro попала в группу А вместе с тремя испанскими и тремя португальскими клубами. Старт у пхукетского коллектива выдался очень неровным. Дебютный матч против португальского CD Trofense пхукетские юноши проиграли со счетом 1:2, после чего были разгромлены испанскими CD Estepona и CDS Alberto Magno со счетом 1:5 и 1:4 соответственно.

На этом групповой этап был завершен и началась игра навылет, в которой футболисты BISP Cruzeiro не просто мобилизовались, а волшебным образом преобразились. В четвертьфинале пхукетскому клубу выпал в соперники испанский клуб Costa Unida CF, и футболистам из Таиланда удалось одержать волевую победу с минимальным счетом 1:0.

В следующем раунде BISP Cruzeiro выпал шанс поквитаться с CD Estepona, которым команда воспользовалась. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти нервы оказались крепче у пхукетских юношней. Фишенкой на торте же стал реванш против клуба CDS Alberto Magno, который на групповом этапе переиграл BISP Cruzeiro со счетом 4:1, но в финале уступил в серии послематчевых 11-метровых.

Наставник академии BISP Cruzeiro Джонатас Кандидо отметил, что выступление в Испании было испытанием с психологической стороны.

«Большой стадион, множество болельщиков.. Мы видели, что перед матчами ребята слегка нервничали, ведь с таким они ни разу в жизни не сталкивались. Зато каким удовольствием было слушать звуки тайского гимна над полем. Атмосфера была великолепная», – заявил Кандидо.

Тренер команды Оливейра отметил и наличие чисто спортивной трудности. Если в Азии юношеские команды обычно играют в футбол семь на семь, то на IberCup даже в группе до 14 лет футбол взрослый – одиннадцать на одиннадцать.

Стоит отметить, что невероятно близка к успеху была и команда BISP Cruzeiro на турнире IberCup Estoril 2019. На португальские соревнования академия заявилась в возврастной категории до 19 лет, хотя составлена команда была преимущественно из 17-летний юношей, к которым присоединился 14-летний тайский вундеркинд Сиам Япп.

«Особых результатов мы не ждали. Преимущественно хотели, чтобы они просто получили новый опыт», – отметил Джонатас Кандидо.

Впрочем, уже на групповом этапе пхукетская команда выиграла три матча, а затем продолжила победную серию в четвертьфинале, где по пенальти одолела испанский Ultimate Madrid. В полуфинале соперником BISP Cruzeiro стал португальский клуб GD Estoril Praia, и здесь все решилось в основное время матча. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей из Таиланда.

В финале юношам из BISP Cruzeiro противостояли испанцы Promesas Del Norte, разбившие пхукетскую команду со счетом 3:0 на групповом этапе. Несмотря на разницу в возрасте между игроками, BISP Cruzeiro первым открыл счет, но во втором тайме пропустил два мяча и до желанного кубка не добрался. Впрочем, по словам Джонатаса Кандидо, прогресс в сравнении с дебютным турниром 2016 года – на лицо. И не согласиться с этим сложно.

«Тогда мы вообще мяча не видели, отбивались в обороне все время. Ребят просто шокировал уровень игры противников, но им было полезно увидеть реальность футбола и начать привыкать к ней», – заявил Кандидо.

«Я крайне горд за команду. Эти турниры были великолепным опытом для них и, судя по тому что они показали в Европе, их ждет прекрасный сезон», – добавил он.