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Количество смертей в ДТП в новогоднюю неделю остается нулевым на Пхукете

На Пхукете подвели итоги предпоследнего дня недельной кампании по усиленному контролю за дорожным движением.

2 Января 2020, 12:59 PM
Количество смертей в ДТП в новогоднюю неделю остается нулевым на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Количество смертей в ДТП в новогоднюю неделю остается нулевым на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Как было объявлено на совещании с участием вице-губернатора Супота Ротрыанга На-Нонгкхая, по итогам 1 января пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал восемь дорожных аварий, в которых пострадали 10 человек.

Среди серьезно пострадавших значатся, в частности, 46-летний россиянин Александр Завальный и его десятилетняя дочь, попавшие в дорожную аварию на Chao Fa West Rd. в Вичите. Согласно отчету DDPM, мужчина едва не лишился ступни и получил другие травмы, его ночь сломала ногу в районе колена.

И господин Завальный, и его дочь фигурируют в красном списке DDPM, где речь идет о тяжелых случаях. При этом в другой части отчета упомянут 24-летний украинец Михайло Репкин попавший в ДТП в Чалонге.

Отметим, что Комитет по безопасности на дорогах Таиланда (ThaiRSC), фиксирующий не только аварии с серьезными последствиями, сообщил о 134 пострадавших 1 января.

Как отметил вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай, всего за сутки полиция выявила 1135 случаев нарушений дорожного движения. Как и в прежние дни, больше всего штрафов было выписано за езду без прав (313 штрафов) и езду на мотоциклах без шлемов (509 штрафов). За езду по встречной полосе были оштрафованы 44 человека, за вождение в пьяном виде – 15 человек, за превышение скорости и опасные перестроения в потоке трафика – 24 человека и 35 человек соответственно.

Напомним, что неделю усиленного контроля на дорогах Пхукета должна завершиться сегодня в полночь.

 

 

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