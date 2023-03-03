Количество рейсов на Пхукет из-за рубежа продолжит расти в марте

Пик туристического сезона в Таиланде уже прошел, однако количество международных рейсов на Пхукет продолжит увеличиваться и в марте. В опубликованном на этой неделе расписании на текущий месяц значатся 3710 международных рейсов (включая прибытия и отправления), которые будут выполнять 52 перевозчика. Также в расписании стоят 3760 внутренних рейсов, но здесь число авиакомпаний прежнее – это все те же шесть игроков, что и раньше. Да и среди маршрутов по-прежнему доминирует Бангкок.

Новости Пхукета

Зарубежные прибытия в Таиланд в январе 2023 года. Фото: ТАТ

Всего за марта аэропорт должен принять и отправить 7470 рейсов, примерно по 241 в сутки в среднем. Распределение между внутренними и международными – 50% на 50%. Впрочем, не исключено, что число полетов из-за рубежа и за рубеж в итоге будет выше, поскольку некоторые перевозчики еще ожидают получения запрошенных разрешений.

Больше всего рейсов на Пхукет из-за рубежа и за рубеж совершат следующие авиакомпании:

Singapore Airlines – 56 в неделю ; Qatar Airways – 56; AirAsia Berhad – 56 Aeroflot Russian Airlines – 54; Azur Air – 52; Go First Airlines – 52; Juneyao Airlines – 40; Scoot Tiger Airways – 32; Etihad Airways – 28; Emirates Airlines – 28; Indigo Airlines – 28; Spring Airlines – 28.

Как видно из данного списка, в топ-12 уже значатся две китайских авиакомпании – Juneyao Airlines и Spring Airlines. Также среди лидеров два российских перевозчика «Аэрофлот» и «Азур».

Внутренние рейсы будут выполнять следующие перевозчики:

Thai AirAsia – 252 в неделю ; Bangkok Airways – 197; Thai Smile – 154; Thai Viet Jet – 143; Nok Air – 98; Thai Lion Air – 36.

Добавим, что значительное число путешественников по-прежнему прилетают на Пхукет не прямыми рейсами из-за рубежа, а через Бангкок с прохождением паспортного контроля в тайской столице.

В частности, довольно курьезной стала прошлогодняя церемония встречи «юбилейных» 10-миллионных туристов из Саудовской Аравии. Супружеская пара приняла поздравления от официальных лиц в Бангкоке, собрала подарки, после чего попрощалась со столицей и улетела на Пхукет, куда, собственно, и собиралась.

Власти Таиланда пока не публиковали статистику по зарубежным прибытиям в феврале. Известны лишь данные за январь, согласно которым страну за первый месяц 2023 года посетили 2,14 млн иностранцев.

Первая пятерка стран по прибытиям в масштабах всего Таиланда и с учетом всех видов транспорта за январь 2023 такова:

Малайзия - 288,8 тыс. человек;

Россия - 202,8 тыс.;

Южная Корея - 103,3 тыс.;

Индия - 103,3 тыс.;

Китай - 91,8 тыс.

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) поставило следующие цели на 2023 год: зарубежные прибытия – 25 млн человек , выручка от въездного туризма без учета внутреннего рынка – 1,5 трлн бат. Таким образом для достижения намеченного таргета средний ежемесячный турпоток из-за рубежа должен быть не меньше январского.