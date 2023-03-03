Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Количество рейсов на Пхукет из-за рубежа продолжит расти в марте

Пик туристического сезона в Таиланде уже прошел, однако количество международных рейсов на Пхукет продолжит увеличиваться и в марте. В опубликованном на этой неделе расписании на текущий месяц значатся 3710 международных рейсов (включая прибытия и отправления), которые будут выполнять 52 перевозчика. Также в расписании стоят 3760 внутренних рейсов, но здесь число авиакомпаний прежнее – это все те же шесть игроков, что и раньше. Да и среди маршрутов по-прежнему доминирует Бангкок.

Новости Пхукета

4 Марта 2023, 09:00 AM
В мартовском расписании аэропорта Пхукета значатся 3710 международных и 3760 внутренних рейсов. Photo: TAC Phuket

В мартовском расписании аэропорта Пхукета значатся 3710 международных и 3760 внутренних рейсов. Photo: TAC Phuket

Зарубежные прибытия в Таиланд в январе 2023 года. Фото: ТАТ

Зарубежные прибытия в Таиланд в январе 2023 года. Фото: ТАТ

Всего за марта аэропорт должен принять и отправить 7470 рейсов, примерно по 241 в сутки в среднем. Распределение между внутренними и международными – 50% на 50%. Впрочем, не исключено, что число полетов из-за рубежа и за рубеж в итоге будет выше, поскольку некоторые перевозчики еще ожидают получения запрошенных разрешений.

Больше всего рейсов на Пхукет из-за рубежа и за рубеж совершат следующие авиакомпании:

  1. Singapore Airlines – 56 в неделю;
  2. Qatar Airways – 56;
  3. AirAsia Berhad – 56
  4. Aeroflot Russian Airlines – 54;
  5. Azur Air – 52;
  6. Go First Airlines – 52;
  7. Juneyao Airlines – 40;
  8. Scoot Tiger Airways – 32;
  9. Etihad Airways – 28;
  10. Emirates Airlines – 28;
  11. Indigo Airlines – 28;
  12. Spring Airlines – 28.

Как видно из данного списка, в топ-12 уже значатся две китайских авиакомпании – Juneyao Airlines и Spring Airlines. Также среди лидеров два российских перевозчика «Аэрофлот» и «Азур».

Внутренние рейсы будут выполнять следующие перевозчики:

  1. Thai AirAsia – 252 в неделю;
  2. Bangkok Airways – 197;
  3. Thai Smile – 154;
  4. Thai Viet Jet – 143;
  5. Nok Air – 98;
  6. Thai Lion Air – 36.

Добавим, что значительное число путешественников по-прежнему прилетают на Пхукет не прямыми рейсами из-за рубежа, а через Бангкок с прохождением паспортного контроля в тайской столице.

В частности, довольно курьезной стала прошлогодняя церемония встречи «юбилейных» 10-миллионных туристов из Саудовской Аравии. Супружеская пара приняла поздравления от официальных лиц в Бангкоке, собрала подарки, после чего попрощалась со столицей и улетела на Пхукет, куда, собственно, и собиралась.

Власти Таиланда пока не публиковали статистику по зарубежным прибытиям в феврале. Известны лишь данные за январь, согласно которым страну за первый месяц 2023 года посетили 2,14 млн иностранцев. 

Первая пятерка стран по прибытиям в масштабах всего Таиланда и с учетом всех видов транспорта за январь 2023 такова:

Малайзия - 288,8 тыс. человек;
Россия - 202,8 тыс.;
Южная Корея - 103,3 тыс.;
Индия - 103,3 тыс.;
Китай - 91,8 тыс.

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) поставило следующие цели на 2023 год: зарубежные прибытия – 25 млн человек , выручка от въездного туризма без учета внутреннего рынка – 1,5 трлн бат. Таким образом для достижения намеченного таргета средний ежемесячный турпоток из-за рубежа должен быть не меньше январского. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Конгсак Купхонгсакорн возглавил Торговую палату Пхукета
Зарубежные прибытия в Таиланд превысили 2 млн в январе
От рынка краткосрочной аренды авто ожидают роста на 33,5%
Тайский автопром открыл год ростом производства и экспорта машин
Пхукет изложил министру туризма перечень «фундаментальных проблем»
Вводимый с 1 июня туристический сбор будет включать страховку
Дизель в Таиланде подешевеет еще на 0,5 бата со следующей недели
Кабмин Таиланда одобрил туристический сбор с въезжающих в страну иностранцев
Малые отели и гестхаусы Таиланда превысили докризисные показатели
Таиланд повысил прогноз по турпотоку из Индии
Дефицит рабочих рук на Пхукете становится менее острым
Казахстан вышел на третье место по прибытиям на Пхукет
От отелей и кондо требуют экологические отчеты под угрозой штрафов до 1 млн бат
Турбизнес сообщил об отмене тысяч поездок из-за короновирусных ограничений
Электричество подорожало для всего бизнеса в Таиланде на 13% с 1 января

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket

 