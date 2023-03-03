Количество рейсов на Пхукет из-за рубежа продолжит расти в марте

Всего за марта аэропорт должен принять и отправить 7470 рейсов, примерно по 241 в сутки в среднем. Распределение между внутренними и международными – 50% на 50%. Впрочем, не исключено, что число полетов из-за рубежа и за рубеж в итоге будет выше, поскольку некоторые перевозчики еще ожидают получения запрошенных разрешений.
Больше всего рейсов на Пхукет из-за рубежа и за рубеж совершат следующие авиакомпании:
- Singapore Airlines – 56 в неделю;
- Qatar Airways – 56;
- AirAsia Berhad – 56
- Aeroflot Russian Airlines – 54;
- Azur Air – 52;
- Go First Airlines – 52;
- Juneyao Airlines – 40;
- Scoot Tiger Airways – 32;
- Etihad Airways – 28;
- Emirates Airlines – 28;
- Indigo Airlines – 28;
- Spring Airlines – 28.
Как видно из данного списка, в топ-12 уже значатся две китайских авиакомпании – Juneyao Airlines и Spring Airlines. Также среди лидеров два российских перевозчика «Аэрофлот» и «Азур».
Внутренние рейсы будут выполнять следующие перевозчики:
- Thai AirAsia – 252 в неделю;
- Bangkok Airways – 197;
- Thai Smile – 154;
- Thai Viet Jet – 143;
- Nok Air – 98;
- Thai Lion Air – 36.
Добавим, что значительное число путешественников по-прежнему прилетают на Пхукет не прямыми рейсами из-за рубежа, а через Бангкок с прохождением паспортного контроля в тайской столице.
В частности, довольно курьезной стала прошлогодняя церемония встречи «юбилейных» 10-миллионных туристов из Саудовской Аравии. Супружеская пара приняла поздравления от официальных лиц в Бангкоке, собрала подарки, после чего попрощалась со столицей и улетела на Пхукет, куда, собственно, и собиралась.
Власти Таиланда пока не публиковали статистику по зарубежным прибытиям в феврале. Известны лишь данные за январь, согласно которым страну за первый месяц 2023 года посетили 2,14 млн иностранцев.
Первая пятерка стран по прибытиям в масштабах всего Таиланда и с учетом всех видов транспорта за январь 2023 такова:
Малайзия - 288,8 тыс. человек;
Россия - 202,8 тыс.;
Южная Корея - 103,3 тыс.;
Индия - 103,3 тыс.;
Китай - 91,8 тыс.
Туристическое управление Таиланда (ТАТ) поставило следующие цели на 2023 год: зарубежные прибытия – 25 млн человек , выручка от въездного туризма без учета внутреннего рынка – 1,5 трлн бат. Таким образом для достижения намеченного таргета средний ежемесячный турпоток из-за рубежа должен быть не меньше январского.