Количество магазинов 7-Eleven в Таиланде превысило 10 тысяч Количество работающих в Таиланде минимаркетов 7-Eleven на конец июня превысило 10 тыс., а до конца года должны быть открыты еще 700. Новости Пхукета 17 Августа 2017 14:07:04 Минимаркет 7-Eleven в Бангкоке. Фото: Krista / Flickr На то, чтобы взять планку в 10 тыс. магазинов компании CP All Public Co потребовалось 28 лет, таким образом продемонстрированные темпы роста сети в Таиланде оказались выше, чем, к примеру, в Японии, пишет Bangkok Post. Сейчас почти каждый шестой из всех магазинов 7-Eleven в мире находится в Таиланде. Больше их только в Японии – там расположен почти что каждый третий. Согласно официальному сайту франшизы, по состоянию на 30 июня в мире работало 62,9 тыс. магазинов 7-Eleven. Из них 19,6 тыс. находилось в Японии, 10 тыс. – в Таиланде, 8,5 тыс. – в США (на родине франшизы), 8,9 тыс. – в Южной Корее. До конца года CP All Public Co намерена открыть в Таиланде еще 700 минимаркетов 7-Eleven, а в течение четырех лет их суммарное число должно достигнуть 13 тыс. магазинов. На открытие новых магазинов и обновление старых компания планирует направлять 60% от всех своих капитальных расходов. Отметим, что у ближайшего конкурента 7-Eleven в Таиланде – сети Family Mart – по состоянию на конец июля лишь 1,1 тыс. магазинов.