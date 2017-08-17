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Количество магазинов 7-Eleven в Таиланде превысило 10 тысяч

Количество работающих в Таиланде минимаркетов 7-Eleven на конец июня превысило 10 тыс., а до конца года должны быть открыты еще 700.

Новости Пхукета

17 Августа 2017 14:07:04

Минимаркет 7-Eleven в Бангкоке. Фото: Krista / Flickr
Минимаркет 7-Eleven в Бангкоке. Фото: Krista / Flickr

На то, чтобы взять планку в 10 тыс. магазинов компании CP All Public Co потребовалось 28 лет, таким образом продемонстрированные темпы роста сети в Таиланде оказались выше, чем, к примеру, в Японии, пишет Bangkok Post.

Сейчас почти каждый шестой из всех магазинов 7-Eleven в мире находится в Таиланде. Больше их только в Японии – там расположен почти что каждый третий.

Согласно официальному сайту франшизы, по состоянию на 30 июня в мире работало 62,9 тыс. магазинов 7-Eleven. Из них 19,6 тыс. находилось в Японии, 10 тыс. – в Таиланде, 8,5 тыс. – в США (на родине франшизы), 8,9 тыс. – в Южной Корее.

До конца года CP All Public Co намерена открыть в Таиланде еще 700 минимаркетов 7-Eleven, а в течение четырех лет их суммарное число должно достигнуть 13 тыс. магазинов. На открытие новых магазинов и обновление старых компания планирует направлять 60% от всех своих капитальных расходов.

Отметим, что у ближайшего конкурента 7-Eleven в Таиланде – сети Family Mart – по состоянию на конец июля лишь 1,1 тыс. магазинов.

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