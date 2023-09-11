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Количество легальных такси в мобильных приложениях утроилось на Пхукете

Число автомобилей, легально зарегистрированных для использования в Bolt, Grab и других сервисах, выросло на Пхукете в три раза по сравнению с мартом. Это следует из данных, которые опубликовала 11 сентября страница Phuket Info Center. По состоянию на 31 августа наклейки Car App и право брать заказы через приложения имели 1100 водителей на частных авто, тогда как пять месяцев назад в реестре было 365 водителей.

Новости Пхукета

11 Сентября 2023, 06:14 PM
Такси Grab с подтверждающим его легальность стикерм. Таких машин на Пхукете уже 1100 штук. Фото: Sukunya Sairaya

Такси Grab с подтверждающим его легальность стикерм. Таких машин на Пхукете уже 1100 штук. Фото: Sukunya Sairaya

Отличительные знаки легального такси с черно белыми номерами. Фото: DLT

Отличительные знаки легального такси с черно белыми номерами. Фото: DLT

Значительный рост легальных такси с черно-белыми номерами отмечали в последние месяцы многие жители Пхукета. В понедельник, 11 сентября, страница Phuket Info Center опубликовала цифры, подтверждающие эти наблюдения. В качестве источника информации называется пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO), хотя на его собственной странице в Facebook этих данных нет.

Зарегистрированные на Пхукете такси по состоянию за 31 августа:

  • Такси с зелеными номерами – 4300 машин;
  • Микроавтобусы и автобусы – 6800 машин;
  • Такси со счетчиками – 500 машин;
  • Тук-туки – 514 машин;
  • Авто Car App – 1100 машин.

Таким образом парк частных авто, имеющих разрешение на работу в мобильных сервисах, сейчас уже больше, чем парки таксиметров и тук-туков вместе взятые.

На совещании 31 марта глава PLTO Адча Буачан говорил, что на тот момент разрешение на работу через мобильные сервисы имели 365 водителей. Легальными тогда на Пхукете признавались только приложения Grab и Bolt, сейчас в списке официально одобренных уже семь сервисов.

Легальные приложения для заказа такси в Таиланде:

  • Grab;
  • Bolt;
  • Hello Phuket;
  • AirAsia Super App;
  • CABB;
  • Bonku;
  • Robinhood.

Приложения Maxim и inDriver до сих пор не были лицензированы Департаментом наземного транспорта Таиланда (DLT). По всей видимости, именно про Maxim говорили собеседник Al Jazeera, когда жаловался на нелегальные русские такси на Пхукете. При этом за все время кампании по борьбе с нелегальными такси, начатой властями Пхукета еще в феврале, не сообщалось ни об одном выявленном таксисте-иностранце.

Сам факт того, что машины с черно-белыми номерами могут быть легальными такси, власти Пхукета публично признали только в мае под давлением партии Move Forward. До этого и глава PLTO, и другие чиновники по умолчанию записывали любую машину с черно-белыми номерами в «черные таксисты». В мае впервые прозвучал термин «белые такси», который, впрочем, не прижился. Вместо этого начало использоваться выражение Car App.

С сентября, благодаря усилиям той же партии Move Forward, таксисты Grab получили доступ в аэропорт. Сервис стал первым, водителям которого позволили безопасно забирать пассажиров непосредственно от терминалов, а не на основной дороге за забором аэропорта.

 

 

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