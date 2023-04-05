Количество китайских рейсов на Пхукет продолжит расти в апреле

Еще четыре китайских авиаперевозчика начнут летать на Пхукет из городов материкового Китая в апреле. Это следует из опубликованного аэропортом расписания подтвержденных рейсов на апрель 2023 года, первый месяц летнего расписания.

Новости Пхукета

5 Апреля 2023, 09:00 AM

Самолет Сhongqing Аirlines в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Список апрельского пополнения открыла Сhongqing Аirlines, первый рейс которой из Чунцина совершил посадку на острове 2 апреля. До конца месяца в расписании стоят по четыре полета в неделю.

С 15 апреля на остров будет летать базирующаяся в Шэньчжэне Donghai Airlines. В расписании – три рейса из Шэньчжэня в неделю.

17 апреля на острове ждут первый борт Xiamen Air из города Фучжоу в провинции Фуцзянь. Рейсы будут ежедневными.

Наконец, с 20 апреля полеты на остров начнет совершать лоукостер Ruili Airlines, базирующийся в городе Киньмин в китайской провинции Юньнань. Запланированы три рейса в неделю.

Кроме китайских авиаперевозчиков в расписании нет новых авиакомпаний ни на международных, ни на внутренних направлениях.