Когда вокруг вода. Как волонтеры Soi Dog помогали собакам в наводнение

По словам многих жителей Пхукета, октябрьские наводнения на острове стали самыми серьезными за многие годы. Однако не меньше, а то и больше, в октябре затопило тайские провинции в центральной части страны и на северо востоке, причем во время бедствия наравне с людьми страдали их четвероногие друзья и соседи. На помощь кошкам и собакам – как уличным, так и имеющим хозяев – пришли волонтеры организации Soi Dog, базирующейся на Пхукете, но работающей по всему Таиланду и за его пределами.

Партнерский материал

Женщина и ее собака у своего дома во время наводнения в провинции Аюттхайя. Фото: Soi Dog Foundation

Как рассказала сама организация, в октябре она доставила в пострадавшие от наводнения регионы северо-восточного и центрального Таиланда более 210 тонн еды для животных. По оценкам Soi Dog, наводнение застигло врасплох более чем 26 тыс. кошек и собак в провинциях Сингбури, Аюттхайя, Нонтхабури, Убон-Ратчатхани, Сукхотхай и Анг-Тхонг. Да и как уличные животные могли подготовиться? В итоге спасать их пришлось волонтерам.

«Благодаря щедрому отклику людей на срочный призыв о помощи фонд уже смог доставить 7750 упаковок корма для собак и 2785 упаковок корма для кошек в шесть пострадавших провинций и продолжает доставлять новые партии с каждым новым днем», – говорят представители Soi Dog.

Где-то доставка корма проходила гладко. Мешки с едой передавали административным организациям районов (OrBorTor), а те распределяли еду среди четвероногого населения подведомственных территорий. В других местах волонтерам Soi Dog и местным соцработникам приходилось садиться на лодки и на них добираться до животных, которых наводнение оставило без еды, воды и укрытий на изолированных со всех сторон клочках суши.

Согласно данным Департамента чревычайных ситуаций, которые приводит Bangkok Post, по состоянию на 26 октября наводнения продолжались в 21 провинции, включая некоторые из упомянутых выше.

Для Soi Dog это уже не первый опыт работы в условиях наводнений. Волонтеры организации помогали кошкам и собакам в Айюттхайе и Сингбури в прошлом году, в Накхон-Сри-Тхаммарате в позапрошлом, в Убон-Ратчатхани – еще за год до этого. Два больших наводнения в Бангкоке в 2011-2012 годах также потребовали вмешательства фонда. Не говоря уже о том (а фонд об этом правда умалчивает в собственных рассказах), что его основательница Джилл Дейли лишилась ног в результате инфекции, полученной во время спасения собаки на затопленном рисовом поле.

Сотрудники Soi Dog согласны с тем, что наводнения этого года можно отнести к самым серьезным, с которыми приходилось сталкиваться ихорганизации.

«Я никогда не видел ничего подобного», – говорит пхукетский менеджер Soi Dog Сакдапон Тхонгджан. – «Дома целиком были затоплены по крыши, животные отчаянно пытались вплавь добраться до сухих мест повыше. Нам пришлось на лодках грести к одному полузатопленному мосту, где собрались собаки, оказавшиеся изолированными водой со всех сторон. Сердце просто разрывалось, их были сотни».

Наводнение – это всегда экстремальная ситуация, и страдали, разумеется, не только уличные животные, но и те, у кого были и есть хозяева. Один из жителей Сукхотхая рассказ Soi Dog о том, что в его районе ранним утром прорвало дамбу, его собственный дом затопило водой за считанные минуты, а собаку унесло быстрым потоком воды. К счастью, пес смог забраться на дерево, переждать потоп и на следующий день воссоединиться с хозяином.

Жительница Сингбури рассказала, как спасала чужого щенка, которому некуда было деваться, когда дом его хозяев затопила стремительно поднявшаяся вода. По ее словам, наводнение в этот раз было куда хуже, чем в прежние годы.

«Но как минимум мы в безопасности, никто не пропал, мы можем продолжать заботиться о собаках», – сказала она. – «И я хочу поблагодарить всех, кто помог нам с кормом для кошек и для собак. Это очень много значит для нас».

Фонд Soi Dog не получает государственного финансирования и полагается только на пожертвования, присылаемые и из Таиланда, и со всего мира. В организации говорят, что, если бы не щедрость людей, то никакие спасательные операции и помощь в чрезвычайных ситуациях были бы попросту невозможны.

«Любая помощь – будь она от частных лиц или организаций – принимается с огромной благодарностью. Все эти животные – часть нашего сообщества, и в такие моменты они нуждаются в нас больше, чем когда либо», – отмечает Сакдапон Тхонгджан.

Финансово поддержать деятельность Soi Dog можно по ссылке https://support.soidog.org/content/desperate-animals-need-you. Также волонтеры фонда принимают сообщения о собаках и кошках в беде, в том числе о нуждающихся в еде. Контактный телефон: 076-681029 (рабочие часы офиса: с понедельника по пятницу, с 08:00 о 17:00). Электронная почта: ble@soidog.org