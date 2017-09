Когда вернутся черепахи «Новости Пхукета» поговорили со специалистом о черепахах, которые некогда массово обитали на местных пляжах. Таньялак Сакут 9 Сентября 2017 09:00:00 Гигантская черепаха на пляже в Патонге. Фото: Werner Karasek Еще несколько десятков лет назад пхукетские пляжи принадлежали не туристам, а морским черепахам, которые откладывали там яйца и выводили потомство. Сейчас на Пхукете по торжественным случаям проводят церемонии выпуска на волю морских черепах, выращенных в неволе. Однако яиц на пляжах черепахи больше почти не откладывают, а если эти животные и попадают в поле зрения СМИ, то чаще всего в контексте того, что очередную черепаху удалось или не удалось спасти после того, как она запуталась в сетях. Стремительное развитие Пхукета в последние два десятилетия нанесло сокрушительный удар по естественной среде обитания черепах. Специалисты по морской фауне верят, что черепахи могут (это слово стоит выделить) вернуться на остров, но подчеркивают, что произойдет это только в том случае, если здесь будут для них подходящие пляжи – такие, где нет отелей, ресторанов и толп туристов. Гостья на Раче Обнадеживающая весть в июле пришла в Пхукетский центр морской биологии (РМВС) с острова Рача-Яй, находящегося примерно в 25 к югу от Пхукета. Там сотрудники отеля The Racha Resort кладку яиц морской черепахи. Таких находок на острове Рача не было давно. «Впервые за 20 лет подобное гнездо было обнаружено на Раче», – заявил «Новостям Пхукета» Хирун Кангхэ, возглавляющий в РМВС отдел находящихся под угрозой видов морской фауны (MESU). К гнезду сотрудников The Racha Resort привели следы на песке, а сама кладка насчитывала 94 яйца. Некоторые из них оказались разбитыми, но большая часть была цела. «Мы доставили 87 уцелевших яиц в PMBC, где из них вылупятся черепахи. Их маму мы найти не смогли, но думаем, что это крупная черепаха», – заявил Хирун Кангхэ. Как пояснил специалист, до начала туристического бума черепахи откладывали яйца на пляжах Май-Кхао, Лайан, Банг-Тао и Камала на Пхукете, а также на пляже Паток на острове Рача-Яй. Однако сейчас черепашьи кладки – большая редкость, причем в сравнении даже со сравнительно недавними временами. По словам Хирун Кангхэ, по сравнению с 2008 годом количество обнаруживаемых на пляжах кладок составляет лишь 0,7%, то есть показатель упал в 140 с лишним раз. По словам экспертов, в поведении черепах наблюдается определенная цикличность, и они могут не откладывать яиц на том или ином пляже в течение нескольких лет, а затем вернуться на забытое место. Однако Хирун Кангхэ прямо говорит, что в случае с Пхукетом на это надеяться нет смысла, черепахи покинули остров из-за антропогенного фактора (если говорить научно), то есть из-за нас с вами (если быть полностью честными). Человеческий фактор «Это все из-за людской активности на пляжах и ее последствий, прежде всего, мусора и загрязнения окружающей среды, но также и из-за строительства зданий вдоль побережья», – категоричен Хирун Кангхэ. Также свой вклад вносят и рыбаки, в сетях которых гибнут черепахи. «Пляжная эрозия – еще один фактор», – добавляет биолог. Чтобы черепаха могла отложить яйца на пляже, ей нужен плавный спуск к воде, чтобы она могла добраться до подходящего места. Как поясняет Хирун Кангхэ, регулярный выпуск в море выращенных в неволе черепах может помочь в восстановлении популяции животных, но точно оценить эффективность этих мер очень трудно, хотя занимаются этим биологи с 1979 года. «Насколько мы можем судить, большинство этих черепах на пляжи Пхукета не возвращается. Мы начали имплантировать им микрочипы, но в массе своей сотрудники Департамента морских и природных ресурсов, занимающие наблюдениями за животными, не имеют сканеров для считывания информации с чипов», – поясняет Хирун Кангхэ. Департамента морских и природных ресурсов ведет учет всех случаев, когда на том или ином пляже Андаманского побережья была замечена черепаха. На Пхукете с начала года таких случаев зафиксировано около 50. В прошлом году черепах видели 18 раз, годом ранее – около 60 (речь о зарегистрированных случаях). «Но это только случаи, когда черепаха была замечена. Мы не имеем понятия, действительно ли это черепахи, которые вернулись назад после того, как их выпустили в море. Мы просто не знаем», – разводит руками Хирун Кангхэ. Краби и Транг По словам биолога, анализ данных с микрочипов (в том объеме, в котором эти данные доступны) показывает, что на Пхукет выращенные в неволе черепахи все-таки не возвращаются. Людным пляжам острова они предпочитают песчаные побережья провинций Транг и Краби. Три года назад ведомство господин Кангхэ выпустило в море 100 молодых черепашек, которые имели не только имплантированные чипы, но и обычные бирки, информацию с которых может прочитать любой рыбак или местный житель. Смысл инициативы был в том, чтобы привлечь к отслеживанию перемещения черепах больше людей. Но оптимизма и эта кампания не добавила. «Сейчас около 90% этих черепах счастливы и здоровы в океане, но на пхукетские пляжи они пока не вернулись. Возможно, они вернутся в будущем. На это нужно время, примерно лет 10-15», – говорит господин Кангхэ. Вот только никто пока не знает, в каком состоянии будут пляжи Пхукета через эти 10-15 лет. Пока ничто не указывает, что остров намерен сделать паузу в своем туристическом развитии и приостановить застройку побережья. 