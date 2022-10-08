Когда деревья были большими. Окаменевшая достопримечательность провинции Так

Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда намерено пополнить список туристических достопримечательностей страны новым объектом. Им должен стать обнаруженный еще в 2003 году окаменевший ствол огромного дерева в провинции Так, который в июле этого года был официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший объект подобного рода. Власти считают, что этот статус открывает все перспективы для создания «туристической достопримечательности геологического характера мирового класса».

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Огромный ископаемый ствол был обнаружен 19 лет назад на территории национального парка Doi Soi Malai National Park, которая мало известна иностранным туристам, но богата нацпарками и другими природными объектами. Изначально длина ствола составляла 72,22 м, однако в какой-то момент территорию раскопок затопило, в результате чего «макушка» древнего дерева пострадала. Сейчас длина окаменелости – 69,7 м. Однако это в любом случае больше высоты 20-этажного дома и достаточно для того, чтобы окаменелость попала в Книгу рекордов Гиннесса. Толщина ствола у основания – 4,8 м, в средней части – около 1,8 м.

Специалисты Минприроды считают, что ископаемое дерево принадлежит к виду «тхонг бынг». Под этим именем в Таиланде знают кемпас, научное название которого – компассия малаккская (Koompassia malaccensis).

Говоря о современных представителях вида, «Википедия» отмечает, что это «твердолиственная порода крупных деревьев, достигающих от 45 до 60 м в высоту, с диаметром ствола около 1 м». Очевидно, что исполин, росший примерно 120 тыс. лет назад, превосходил своих потомков по всем показателям.

Газета Bangkok Post отмечает, что «окаменевший ствол имеет уникальные особенности, ввиду чего нуждается в сохранении и изучении». Находка с имеет охраняемый статус с 2016 года.

«Обнаружение этого окаменевшего дерева указывает на плодородие провинции Так в прошлом, одновременно рассказывая об изменении климата и различных катаклизмх, произошедших в этой местности», – пишет Bangkok Post.

Министр природы Варают Силпа-Арча надеется, что официальное «включение объекта в Книгу рекордов Гиннесса подстегнет молодежь к изучению геологии и поможет местной экономике, когда зона раскопок станет туристическим объектом». Тем более, что это первый из зарегистрированных в Таиланде объектов-рекордсменов в данной категории.

В середине сентября на месте раскопок была организована выставка, которую посетил нынешний и.о. премьер-министра Правит Вонгсувон. Неизвестно, что сказал о древнем дереве-исполине генерал, но в ходе ильюского визита делегации Книги рекордов Гиннесса значимых слов было произнесено много, да и само событие было обставлено серьезно.

На церемонию тогда приехали министр природы Силпа-Арча, постоянный секретарь этого ведомства Джатупорн Буруспат, официальные лица провинции Так, представители Геологического общества Таиланда, а также частных и государственных компаний, участвовавших в процессе сохранения окаменелости. Среди прочих к этому процессу подключились нефтехимический концерн РТТ, его подразделение PTT Exploration and Production, Управление энергогенерирующих мощностей Таиланда (EGAT), Siam Cement, Инженерный институт Таиланда под патронажем Его Величества Короля.

Как следовало из речей выступавших на церемонии лиц, на ископаемый ствол возлагаю большие надежды – в том числе экономические. Гигантская компассия отжила свое много столетий назад, но деньги она может приносить и сейчас.

«Окаменевшее дерево в провинции Так выдающееся и уникальное, оно достойно сохранения и изучения. Таиланд гордится тем, что именно у него обнаружился такой богатый геологический ресурс, который сейчас получил международное признание. Его можно развивать как достопримечательность в сфере археологии, геологии и естественной истории, генерируя доход и улучшая качество жизни местного сообщества», – говорил постоянный секретарь Минприроды Джатупорн Буруспат, одновременно призывая «государственный и частный сектора, а также жителей Така совместно хранить геологические ресурсы и другие природные ресурсы и передавать следующим поколениям мысль, что приобрести нечто сложнее, чем сохранить».

Глава Департамента минеральных ресурсов Понгбун Понгтонг поддерживал коллегу и подчеркивал, что признание объекта на уровне Книги рекордов Гиннесса «развивает археологический, геологический и научный туризм в провинции Так».

О туризме говорил и губернатор Така Сомчай Китчаронрунгрот. По его словам, благодаря Книге рекордов Гиннесса, провинция Так «стала известна всему миру».

«Так превратит эту территорию в геопарк, где отдельные люди и целые сообщества совместными усилиями будут сохранять геологические и природные ресурсы, получая прямую выгоду от связи между геологией и местным образом жизни, расширяя разнообразие и количество рабочих мест, что даст толчок местной экономике».

Все эти и другие правильные слова были произнесены на церемонии 8 июля 2022 года, когда окаменевшую исполинскую компассию официально включили в книгу рекордов. Нашли же ее, напомним, в 2003 году, то есть почти за два десятилетия до этого.