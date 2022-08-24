Ко-Кэу, Рассада останутся без воды 25 августа

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупредил о временном прекращении подачи воды в Ко-Кэу и Рассаду в четверг, 25 августа.

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Отключение водоснабжения запланировано на 25 августа в Рассаде и Ко-Кэу. Официальные лица просят запасти воду для бытовых нужд заранее.

Отключение водоснабжения запланировано на 25 августа в Рассаде и Ко-Кэу. Официальные лица просят запасти воду для бытовых нужд заранее.

Как говорится в уведомлении PWA, отключение водоснабжения связано с необходимостью проведения работ на станции в Банг-Джо. В связи с этим центральное водоснабжение в Ко-Кэу и Рассаде будет отсутствовать «с 10:00 и до окончания работ». PWA не уточняет, какие части этих двух тамбонов останутся без воды.

«Мы просим жителей заранее запасти воду для использования в указанное время. Пхукетское отделение PWA постарается завершить работы максимально оперативно. После окончания ремонта возможно помутнение и окрашивание воды, а также наличие небольшого осадка», – предупредил ведомство.

Получить дополнительную информацию можно в офисе PWA на Пхукете по телефону 07631 9173 или через горячую линию 1662.