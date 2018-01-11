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Knight Frank опубликовал прогноз по рынку вилл на Пхукете

На пхукетском рынке вилл «хорошими перспективами» в плане продажи обладают объекты стоимость в диапазоне 8-15 млн бат, тогда как будущее ультра-люксовых объектов не столь радужное, полагает исполнительный директор и глава Knight Frank Phuket Наттха Кахапана.

Новости Пхукета

20 Января 2018 14:00:00

Опубликованный на сайте Knight Frank Thailand прогноз основывается на данных за девять месяцев 2017 года.

«Рынок продолжит наблюдать здоровый уровень реализации предложений по виллам. По итогам третьего квартала 2017 года в процессе продажи находились 1982 из имеющихся на рынке 2542 объектов, что соответствует уровню реализации спроса в 78%. Около 168 вилл в 2017 году было продано», – говорится в сообщении Knight Frank.

Согласно инфографике Knight Frank, на Пхукете стабильно растут и предложение вилл и спрос, однако на графике уровня реализации спроса виден один провал. В 2015 году показатель упал с 76,7% до 71,8%. За ним, впрочем, последовало восстановление, и текущие 78% – лучший результат из зафиксированных.

Как сообщает Knight Frank, нынешний объем рынка вилл в 2542 единицы складывается из 2364 старых вилл и 178 новых объектов, вышедших на рынок в 2017 году. При этом если посмотреть на динамку выхода новых вилл на рынок, то самое большое число введенных объектов было зафиксировано в 2015 году (302), ровно тогда же, когда упал процентный показатель.

«В течение первых девяти месяцев 2017 года около 178 новых объектов вышли на пхукетский рынок вилл. Большинство новых вилл, добавившихся к пулу в первые девять месяцев, представляют собой виллы с двумя спальнями по цене в 8-12 млн бат за объект. Большинство из них расположены в центральной части Пхукета, в районе пляжей Банг-Тао, Сурин и Камала», – говорится в сообщении Knight Frank.

Как пишет Knight Frank, основные покупатели вилл – это по-прежнему иностранцы.

«Клиенты из Китая входят в топ три покупателей вилл на Пхукете следом за Гонконгом и Сингапуром», – указывают в Knight Frank.

«С другой стороны, сегмент пхукетских вилл стоимостью свыше 300 млн бат имеет мрачные перспективы. Продажи стагнируют, и в этом году было реализовано лишь несколько таких объектов. В целом же средняя стоимость сделок останется стабильной или продемонстрирует слабый рост», – полагают в Knight Frank.

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