Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Клубы Пхукет-Тауна проверили после жалобы на наркотики

Вечером пятницы, 7 октября, официальные лица Пхукета провели рейд по популярным клубам и другим развлекательным заведениям Пхукет-Тауна. Участие в проверки приняли гражданские власти, полиция и волонтеры территориальной обороны.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Октября 2022, 01:23 PM
Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Официальные лица проверили шесть ночных заведений Пхукета. Никаких нарушений закона обнаружено не было. Фото: Mueang Phuket District Office

Приказ о проведении рейда 7 октября отдал губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Как сообщается, таким образом власти отреагировали на появившееся в Facebook сообщение о противоправной деятельности в ночных заведениях, включая оказание сексуальных услуг за деньги и употребление наркотиков.

Рейд прошел вечером того же дня, утром которого губернатор Вунсиеу проводил экстренное совещание в связи с массовым убийством в провинции Нонг-Буа-Лампху, где 37 человек погибли от рук наркозависимого экс-сержанта полиции. На пхукетском совещании обсуждались три вопроса в связи с этим: безопасность учебных заведений, борьба с наркотиками и контроль за оборотом оружия.

В ходе вечернего рейда 7 октября представители органов власти посетили шесть мест, включая популярный тайский ночной клуб Ploenchit, а также заведения The Column, Ther, Cosmos, At Five и Sound Up. Никаких нарушений в ходе рейда выявлено не было.

При этом официальные лица подчеркнули в беседах с менеджерами заведений, что персонал клудов должен регулярно проверять мужские и женские туалеты, поскольку там могут употребляться наркотики. В случае, если такое будет обнаружено, необходимо сразу вызывать полицию.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Ярмарки доступных товаров Lot 20 продолжаются на Пхукете
Глава полиции: Правила владения оружием требуют ревизии
Приятель украл у жителя Пхукета золота на 270 тыс. бат
Аэропорт Пхукета подтвердил возобновление прямых рейсов из России
Губернатор провел совещание в связи с расстрелом детей в Нонг-Буа-Лампху
На следующей неделе Таиланд ждут безалкогольное 10 октября и нерабочие 13-14 октября
В Старом городе провели противомоскитную обработку
Таиланд поднял сбор за посещение Пхи-Пхи и других нацпарков
Най-Янг останется 6 октября без света
Пхукет простился с китайскими богами
Четыре китайца оказались ночью посреди залива Пханг-Нга на дрейфующем судне
В Камале убрали придорожную свалку
Прощание с Андреем Володиным
Пхукет готовится к финальному шествию Вегетарианского фестиваля
Два водителя такси оштрафованы в связи с конфронтацией в Камале

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 