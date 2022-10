Клубы Пхукет-Тауна проверили после жалобы на наркотики

Вечером пятницы, 7 октября, официальные лица Пхукета провели рейд по популярным клубам и другим развлекательным заведениям Пхукет-Тауна. Участие в проверки приняли гражданские власти, полиция и волонтеры территориальной обороны.

Иккапоп Тхонгтуб

Приказ о проведении рейда 7 октября отдал губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Как сообщается, таким образом власти отреагировали на появившееся в Facebook сообщение о противоправной деятельности в ночных заведениях, включая оказание сексуальных услуг за деньги и употребление наркотиков.

Рейд прошел вечером того же дня, утром которого губернатор Вунсиеу проводил экстренное совещание в связи с массовым убийством в провинции Нонг-Буа-Лампху, где 37 человек погибли от рук наркозависимого экс-сержанта полиции. На пхукетском совещании обсуждались три вопроса в связи с этим: безопасность учебных заведений, борьба с наркотиками и контроль за оборотом оружия.

В ходе вечернего рейда 7 октября представители органов власти посетили шесть мест, включая популярный тайский ночной клуб Ploenchit, а также заведения The Column, Ther, Cosmos, At Five и Sound Up. Никаких нарушений в ходе рейда выявлено не было.

При этом официальные лица подчеркнули в беседах с менеджерами заведений, что персонал клудов должен регулярно проверять мужские и женские туалеты, поскольку там могут употребляться наркотики. В случае, если такое будет обнаружено, необходимо сразу вызывать полицию.