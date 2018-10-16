Клуб «Лемонад» проведет новый «Грин Маркет» в субботу, 20 октября

Пхукетские производители органической продукции соберутся на очередную зеленую ярмарку в клубе «Лемонад» в субботу, 20 октября.

16 Октября 2018 17:08:09

Октябрьский зеленый рынок («Грин Маркет») состоится в клубе «Лемонад» в ближайшую субботу. Мероприятие продлится с 16:00 до 19:00 и соберет, как обещают организаторы, самых интересных местных производителей органической продукции.

На рынке в «Лемонаде» можно будет приобрести органическую косметику и бытовую химию, а также органические продукты питания от пхукетских фермеров. Также желающие смогут попробовать блюда местных поваров и фирменные коктейли «Лемонада». Кроме того, гостей ждет живая музыка, а самых маленьких посетителей – мастер-класс по изготовлению лизунов.

Не менее важной составной частью программы является и возможность завести новые знакомства среди пхукетских экспатов. Наличие в клубе оборудованной игровой комнаты для детей даст взрослым возможность пообщаться, пока малыши будут заняты играми.

Вход на «Грин Маркет» традиционно свободный, обычные услуги клуба (сауна, бассейн, игровая комната для детей и так далее) предлагаются по стандартной стоимости. Следить за мероприятиями «Лемонада» можно на странице клуба Facebook.com/phuketlemonade.