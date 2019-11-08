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Клуб Английской Премьер-Лиги проведет сборы для молодых футболистов на Пхукете

Юношеская футбольная академия клуба Английской Премьер-Лиги Wolverhampton Wanderers объявила о проведении очередных сборов для молодых футболистов на Пхукете. Сборы Wolves Academy Camp Phuket для футболистов в возрасте 7-14 лет пройдут в 16-19 декабря в международной школе Berda Claude International School в Чалонге.

Новости Пхукета

8 Ноября 2019, 10:14 AM
Тренеры Wolves Academy возвращаются на Пхукет и приглашают местную молодежь на тренировки.

Тренеры Wolves Academy возвращаются на Пхукет и приглашают местную молодежь на тренировки.

В прошлом году выездные сборы Wolves Academy Camp Phuket собрали около 60 пхукетских футболистов, лучшие из которых по итогам тренировочных сессий получили приглашение принять участие в сборах на тренировочной базе «Волков» непосредственно в самом Вулверхэмптоне в Англии.

Нынешняя четырехдневная сессия также направлена не только на развитие молодых игроков, но и на поиск новых талантов. Проводить занятия и оценивать навыки участников будут тренеры Адриан Ганчев и Райан Ховард, занимающиеся в Wolves Academy с футболистами до 13 лет и до 12 лет соответственно.

В пресс-релизе Wolves Academy отмечается, что к участию в сборах 16-19 декабря приглашаются футболисты в возрасте 7-14 лет, количество мест ограничено (не более девяти в каждой возрастной группе). Стоимость участия – 6 тыс. бат с человека. Регистрация по электронной почте info@bcisphuket.com.

Добавим, что «Волки» сейчас занимают 12 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. В Лиге Европы команда занимает в своей группе второе место и практически гарантировала себе выход в плей-офф.

 

 

 

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