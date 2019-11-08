Клуб Английской Премьер-Лиги проведет сборы для молодых футболистов на Пхукете

Юношеская футбольная академия клуба Английской Премьер-Лиги Wolverhampton Wanderers объявила о проведении очередных сборов для молодых футболистов на Пхукете. Сборы Wolves Academy Camp Phuket для футболистов в возрасте 7-14 лет пройдут в 16-19 декабря в международной школе Berda Claude International School в Чалонге.

Новости Пхукета

8 Ноября 2019, 10:14 AM

Тренеры Wolves Academy возвращаются на Пхукет и приглашают местную молодежь на тренировки.