Клуб Английской Премьер-Лиги проведет сборы для молодых футболистов на Пхукете

В прошлом году выездные сборы Wolves Academy Camp Phuket собрали около 60 пхукетских футболистов, лучшие из которых по итогам тренировочных сессий получили приглашение принять участие в сборах на тренировочной базе «Волков» непосредственно в самом Вулверхэмптоне в Англии.
Нынешняя четырехдневная сессия также направлена не только на развитие молодых игроков, но и на поиск новых талантов. Проводить занятия и оценивать навыки участников будут тренеры Адриан Ганчев и Райан Ховард, занимающиеся в Wolves Academy с футболистами до 13 лет и до 12 лет соответственно.
В пресс-релизе Wolves Academy отмечается, что к участию в сборах 16-19 декабря приглашаются футболисты в возрасте 7-14 лет, количество мест ограничено (не более девяти в каждой возрастной группе). Стоимость участия – 6 тыс. бат с человека. Регистрация по электронной почте info@bcisphuket.com.
Добавим, что «Волки» сейчас занимают 12 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. В Лиге Европы команда занимает в своей группе второе место и практически гарантировала себе выход в плей-офф.