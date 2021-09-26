Клод Сотэ назначен генеральным менеджером The Slate

Расположенный на севере Пхукета курортный комплекс The Slate объявил о назначении Клода Сотэ на должность генерального менеджера.

26 Сентября 2021, 08:39 PM

Клод Сотэ, новый генеральный менеджер The Slate.

За плечами швейцарского персонала – десятилетия работы в индустрии гостеприимства, причем почти четверть века он провел в Таиланде. Господин Сотэ впервые приехал на Пхукет в 1997 году и присоединился к коллективу отеля Impiana Resort Patong.

Клод Сотэ получил образование в престижной швейцарской школе отельного дело Ecole Hоteliеre de Genеve и школе отельного дела при Cornell University. Специалист владеет шестью языками: французским, английским, немецким, итальянским и тайским.

После пяти лет работы в Impiana Клод Сотэ перешел на должность генерального менеджера Cape Panwa Hotel в Cape & Kantary Hotels. Также в послужном списке значится опыт работы в проектах Wyndham и Marco Polo, плюс шесть лет в The Surin Phuket, который под руководством господина Сотэ стал одним из ведущих отелей провинции.

«С большим удовольствием я приветствую Клода в The Slate на должности нашего нового генерального менеджера», – заявила, комментируя назначение, владелица и одна из основательниц отеля Кристал Пракайкэу На-Ранонг.

«Его послужной список говорит сам за себя. Он не только высокопрофессиональный отельер с сильным лидерскими качества, он также разделяет мою глубокую любовь к Пхукету. Прожив и проработав более двух десятилетий на острове, а заодно выучив тайский язык, он способен предложить нашим гостям экспертные советы и знания, одновременно интуитивно понимая местный рынок туризма и нужды членов нашей команды. Клод идеально подходит The Slate», – добавила она.

В свою очередь господин Сотэ заявил, что для него является гордостью получить должность генерального менеджера The Slate и поработать с таким знаковым для Пхукета лицом как госпожа Пракайкэу На-Ранонг.

«Она успешно создала один из самых захватывающих дух отелей Азии, в котором сочетается история жизни ее семьи, дизайн Билла Бенсли и пятизвездочное гостеприимство высочайшего уровня. Мир снова начинает путешествовать, и я с нетерпением жду начала новой увлекательной эпохи в этом первоклассном отеле вместе с исключительным отдыхом наших гостей», – заявил господин Сотэ.







