Классный час: Выбор школы для двуязычного ребенка Каждый родитель хочет гордиться своим ребенком. И если малыш с раннего детства разговаривает на двух, а то и на трех языках – чем это не повод для родительской радости? Удачным решением такой задачи может стать билингвальная школа, где обучение ведется на русском и английском, а уроки на разных языках совмещаются в рамках одного учебного дня. Огромным плюсом в такой школе будет наличие среди педагогов преподавателя русского как иностранного, а также дефектолога или логопеда. Наталья Скрипачева 4 Ноября 2018 12:00:00 Фото: ISP Билингвальный или двуязычный ребенок в наше время – не редкость. Такое случается, например, когда у родителей мультинациональный брак. Или же, если родители живут за границей, и малыш ходит в международный детский садик или школу, общаясь с преподавателями и сверстниками на иностранном языке. Звучит все это очень хорошо. И на первый взгляд, несет в себе одни плюсы. Но давайте заглянем глубже. Билингвы могут пользоваться свободно двумя языками, легко переключаясь между ними, в зависимости от ситуации. Кстати, думает ребенок попеременно, то на одном, то на другом языке. Обычно на том, на котором разговаривал только что. Исследования показывают, что билингвальные дети космополитичны и толерантны, менее подвержены каким-либо национальным предрассудками, и достигают больших успехов в обучении в старшей школе. Такие дети более раскрепощенные и открытые. У них широкий словарный запас. Особенно это касается детей, которые дома с родителями общаются на русском языке, а в школе – на английском. Да, развитие этих детей особенно в младшем школьном возрасте сильно отличается от развития монолингвов. Но не торопитесь переживать, ребенок «догонит» их ближе к пубертату. Не английским единым… Есть и другая сторона этой медали. Если родители «одержимы» иностранным языком, то русский – как язык исключительно «домашнего» общения – постепенно вытесняется. И перед поездкой в отпуск в родной город или перед приездом бабушек и дедушек вдруг приходит осознание, что ребенок практически не знает русского языка, говорит грамматически неправильно, неумело выстраивает предложения, путает окончания слов. Помните, ребенку важно общение, и особенно – общение в русской среде. Наше мышление очень сильно отличается от английского, американского или австралийского. Пусть у ребенка будут в голове «две» модели решения разных жизненных задач. Русская смекалка не раз выручала за границей, проверено на личном опыте.. Обратите внимание: если в дошкольном возрасте нет познания на русском, в школьном нет развития русского языка и изучения с его помощью чего-то нового, то русский язык вытесняется. Ведущий язык (а у ребенка все равно один из языков всегда будет в приоритете) определят менталитет малыша. И если родители дома говорят на русском, а ребенок большую часть времени, проводит в международном учебном заведении, где разговаривает на английском, то и менталитет у него соответственно будет складываться другой, отличный от родительского. Итог – отдаление ребенка от родителей, нарастание недопонимания во многих сферах. Не говоря уже о том, что на русском чадо начинает разговаривать, используя «транслит», грубо говоря, переводя дословно предложения с английского на русский – выглядит такая речь примерно, как не самый удачный перевод от Google. При посещении билингвальной школы подобные проблемы исчезают. При этом знание второго языка у ребенка остается на высоком уровне. Более того, малыш четко учится разделять эти языки. Так, например, в билингвальной школе с детьми вначале выучат один алфавит и научатся читать, и только потом приступят ко второму, чтобы избежать ненужной путаницы. Как говорится, проблему лучше предвосхитить, нежели потом решать ее и исправлять ошибки. Еще один из самых распространенных вопросов касается того, зачем вообще нужен русский язык, если дома ребенок на нем и так разговаривает, а возвращаться в Россию никто не собирается. Так-то оно так, но только, как правильно говорится, эмиграция – это не навсегда. И никто не застрахован от возвращения на родину, где кембриджский сертификат, скажем честно, мало поможет при устройстве в российскую школу. Эмиграция – это не навсегда Живя в Таиланде, многие дети посещают различные занятия по русскому языку, чтению, математике и другим предметам, но официального подтверждения эти занятия на территории РФ иметь не будут. Поэтому по возвращению на Родину ребенку придется по каждому предмету школьной программы проходить тестирование. Причем, с каждым годом российские школы усложняют процедуру заведения личной карты учащегося, если ученик не является первоклассником. Поэтому если вы живете за границей, и у вас есть возможность официальной регистрации ребенка в российской школе, не упускайте такой шанс. Иначе по возвращению на Родину родителям придется долго объяснять, почему ребенок не посещал российскую школу, могут даже возникнуть неприятные вопросы от органов опеки. Так что при возможности, выбирайте билингвальную школу, пусть ваш ребенок станет космополитичным, не забывая при этом о своих родных корнях.