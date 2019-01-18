Классный час: Отдыхаем и учим английский

Многие наши соотечественники уезжают на холодные зимние месяцы на острове Пхукет. Но мало кто задумывается о том, что это время можно провести с двойной пользой, не только заряжаясь витаминами, позитивом и морем, но и подтянув у детей английский!

Наталья Скрипачева

19 Января 2019, 12:00 PM

Фото: Наталья Скрипачева

Без английского языка в современном глобальном мире никуда, но как учить его на отдыхе, спросите вы? На Пхукете это не проблема, поскольку здесь работает множество предлагающих такую услугу школ школ – как международных с английской и американской системами образования, так и русских, и даже французских.

Программы для зимующих

Многие школы организуют специальные программы именно для зимующих. Если вы новичок в образовании за рубежом, рекомендуем сначала остановить выбор на школе с русской программой обучения на базе международной школы. Таким образом ваш ребенок сможет шагать в ногу с российскими одноклассниками, даже находясь за пределами Родины.

В то же время программы для «зимовщиков» предполагают от двух до шести часов в зависимости от возраста ребенка, уроков английского языка в неделю. Причем вести занятия будут профессиональные преподаватели международной школы.

Кто-то скажет: «Ну и что такого? в России мой ребенок тоже занимается английским». Да, так-то оно так. Но, к сожалению, качество обучения английскому языку в большинстве русских школ оставляет желать лучшего. И, как показывают наш опыт и практика, дети даже с хорошим по российским меркам английским теряются за границей, так как навыка общения с иностранцами у них нет.

Выразить свои мысли вслух не всегда получается: тут и пресловутый языковой барьер, и отсутствие разговорной практики. Дети не понимают чужой акцент, да и свой типично российский «прононс» тоже выдают!

Даже месяц занятий с носителями иностранного языка выведет знания вашего ребенка на совершенно новый уровень.

Проверяем аккредитацию

Важный момент при выборе школы – аккредитация. Нередко ее путают с сертификатом, который выдается местным органом образования, в данном случае, Пхукета, и является самым первым шагом в получении разрешения на приобретение земли и строительство на ее территории школы.

То есть, по сути, подобный сертификат пока не дает разрешения на то, чтобы создавать классы и обучать детей. Чтобы получить международную школьную лицензию, разрешение должно быть предоставлено Министерством образования в Бангкоке. Процесс этот является довольно длительным, занимает не один год, и требует представления большого количества документов и прохождения множества проверок. Так что лучше выбирать школу «с историей», существующую не один год.

На Пхукете есть ряд лицензированных, сертифицированных и признанных Министерством Образования международных школ. Среди них – UWCT и British International School Phuket на севере острова, Kajonkiet и Headstart в центре, ISP (International School of Phuket) на юге.

Как организован учебный процесс?

В русской школе ISP, которая существует на базе международной с таким же названием, учебное время продолжается с 10:00 утра до 16:00 дня. Занятия проводятся в небольших группах, обычно до семи человек – это число оптимально для наилучшего усвоения информации.

Все учебные пособия выдаются непосредственно в школе. Во время учебного дня детей ждет завтрак, обед и полдник. Стоимость обучения в русской школе – 200-500 долл. в зависимости от продолжительности и возраста ребенка.

Больше вопросов можно задать по тел. +66 65 031 2204 (Татьяна, Whats App, Viber).