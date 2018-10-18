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Классный час: Как выбрать школу для ребенка на Пхукете

Первый раз в первый… нет, не класс, а в школу на острове. Разбираемся в пхукетском образовании вместе со старшим преподавателем ISP.

Наталья Скрипачева

21 Октября 2018 15:00:00

Каждая семья, которая переезжает на Пхукет, сталкивается с выбором школы для своего ребенка. И здесь возникает множество вопросов. Какие есть школы в Таиланде? Есть ли школы русские? Какого качества предоставляется образование? Смогут ли вообще учиться наши дети без знания английского на Пхукете? Попробуем разобраться с помощью старшего преподавателя русской школы ISP Татьяны Опаренко.

Начнем с того, что волнения родителей на этот счет вполне понятны и оправданы, но излишни, потому что Пхукет предлагает множество вариантов для получения образования. И образования качественного.

Государственные тайские школы мы бы не рекомендовали рассматривать хотя бы потому, что обучение в большинстве из них ведется на тайском языке, а сама система обучения далека от привычной европейской. Для желающих дать ребенку европейское образование на острове есть довольно большой выбор международных школ, обучение в которых ведется по английской или американской программе и в перспективе дает возможность поступить в ВУЗы Великобритании или США. При этом еще на этапе выбора школы важно убедиться, что у нее есть международная лицензия, иначе дальнейший путь в обучении будет бесполезным, так как сертификат не будет засчитываться при поступлении.

Среди сертифицированных международных школ можно выделить UWCT и British International на севере острова, Kajonkiet и Headstart в центре и ISP (International School of Phuket) на юге. Кстати, только сертифицированные школы предоставляют документы для оформления долгосрочных ученических виз школьникам и опекунских – родителям. По процессу получения визы проконсультируют в школе.

В образовательных программах международного уровня много отличий от российской школы. Во-первых, большинство таких школ школ воспитывают детей начиная с ясельной группы, то есть с полутора-двух лет. До 5 лет предусмотрено обучение в детском саду, дальше идет начальная школа (с 5 до 10 лет), затем средняя (с 11 до 14 лет) и высшая (с 15 до 18 лет). Обучение длится с августа по июнь и делится на три «семестра» (или terms). Стоимость «семестра» зависит от школы и стартует примерно от 1,5 тыс. долларов.

Образование в международных школах нацелено на развитие ребенка как личности и преследует цель помочь ему адаптироваться в современном меняющемся мире. Получаемые знания призваны применяться вне класса, в повседневной жизни ученика – ребенок учится справляться с конфликтами, готовить и презентовать собственные исследовательские проекты, работать в команде.

Многих родителей беспокоит вопрос о том, сможет ли ребенок обучаться на английском языке. По мнению Татьяны Опаренко, все проблемы легко преодолеваются.

«Я считаю, что отдавать ребенка в международную школу однозначно стоит, так как это позволяет не прерывать процесс обучения в течение учебного года, приобретать знания, новый опыт, друзей из разных стран, а главное – быстро и качественно улучшать уровень английского», – говорит госпожа Опаренко.

«Как правило, поначалу все дети испытывают некий дискомфорт из-за языкового барьера, но быстро втягиваются в процесс, если рядом есть учитель, понимающий их родной язык и готовый помочь, объяснить, ответить на вопросы. Дети легко идут на контакт и быстро прогрессируют, если уделять новичкам больше внимания, то есть проводить дополнительные индивидуальные занятия или занятия в малых группах (два-три человека) в игровой форме. Это многократно ускоряет процесс изучения языка», – поясняет педагог.

Стоит отметить, что далеко не все международные школы готовы принять учеников на короткий срок. Выходом из ситуации могут стать индивидуальные занятия с репетиторами, но в таком случае ребенок лишается социальной активности, а ведь социализация и общение – ведущие мотиваторы познания себя и мира в младшем школьном возрасте.

Спасением в этом случае может стать так называемая «прилетная» школа для зимовщиков. Например, в школе ISP уже третий год существует подобный проект. В этом году школа готова принять «подготовишек», учеников первых, вторых и третьих классов российских школ. Также школа предлагает широкий выбор внеклассных занятий: английский и китайские языки, скейтборд, тайский бокс, мыловарение, акробатика, рисование песком и так далее.

Оптимальным вариантом с точки зрения психологического комфорта ученика и качества образования (включая уровень английского) представляется международная школа с одним или более русскоязычным преподавателем и русскоязычными детьми в классах. Общее правило международных школ предполагает, что в общественных местах и на занятиях все говорят только на английском. При этом вне классов русскоговорящие друзья и преподаватели помогут сделать процесс погружения ребенка в новую школьную жизнь более мягким и не таким стрессовым.

Материал подготовлен специалистами школы ISP. Получить профессиональную бесплатную консультацию можно по телефону +66 (0)650312204 (Viber, WhatsApp) и эл. почте russchool.phuket@gmail.com. Страницы в соцсетях – instagram.com/russchool.phuket и facebook.com/russchoolSP.

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