Классный час: Гиперактивные дети – лечить или наблюдать?

Признаки активности и сверхактивности встречаются в разной мере у всех детей. Но когда нужно начинать бить тревогу, а в каком случае стоит просто расслабиться и подождать, пока ребенок подрастет? Попробуем разобраться с помощью специалистов русской школы ISP.

Наталья Скрипачева

2 Июня 2019, 02:00 PM

Фото: Jyotirmoy Gupta / Unsplash

Гиперактивность – это состояние, при котором ребенок своей активностью разрушает собственную деятельность. Состояние часто сопровождается тревожностью, при этом тревога ребенка зачастую настолько высока и постоянна, что найти первопричину или источник практически невозможно. Тревога выливается в избыточное возбуждение, которое проявляется и физически в виде множественных мелких движений, проще говоря, в виде суеты. Такой ребенок «очень неудобен», он без конца что-то роняет, вертится, ломает, ерзает, качается, бежит, прыгает, перебивает. Ему сложно сосредоточиться, дослушать до конца и так далее.

Прочитав описание выше, наверняка большинство из вас узнало свое чадо. Но подождите с выводами.

Ищем причины

Проведите вначале такой эксперимент. Поймайте момент, когда ребенок будет носиться, словно внутри у него батарейка Duracell, и со стороны будет казатся, что все его внимание сосредоточено только на движении. В этот момент остановите его и задайте какой-нибудь вопрос. Если ребенок сразу на него отвечает, значит его активность, вероятнее всего, созидательная. В противном случае активность можно считать разрушающей. А это уже повод задуматься.

Причин гиперактивности много, и неудобное поведение стоит рассматривать лишь как их следствие. Зачастую причины связаны с ресурсами ребенка, работой сенсорных систем, иногда даже с поражением головного мозга. Поэтому только традиционные «воспитательные» методы для коррекции будут бесполезны. Криками и наказаниями вы также ничего не добьетесь, а возможно даже усугубите ситуацию.

Ряд причин поддаются лечению, а есть такие, с которыми придется научиться жить, компенсировать, использовать их в качестве ресурса для развития. У каждого специалиста есть своя зона ответственности: назначения врача могут отличаться от рекомендаций коррекционного педагога или сенсорного терапевта, а советы психолога – от работы реабилитолога. Здесь родителю важно понять, какие методы для его ребенка будут работать в связке, а что лучше «принимать» отдельно. В помощь вам – простое наблюдение и где-то даже ваше ощущение, внутренний голос.

Распознать и обезвредить

Распознать гиперактивность можно еще с младенчества. Дискомфорт и напряжение папы и мамы ощущают с первых месяцев жизни малыша. И к сожалению, отмашки врачей, мол, перерастет потом превращаются в вопрос: «А где вы были раньше?»

Здесь можно посоветовать одно – доверять своему внутреннему чувству. И если вам кажется, что с ребенком что-то не так, ищите хорошего специалиста! Потому что кажется родителям чаще всего не просто так.

Так что же делать? Искать специалистов. Даже на нашем острове они есть! Обращайтесь – мы всегда дадим рекомендации!

Родителям нужно вести себя для ребенка непредсказуемо. Только так вы сможете обратить на себя его внимание. Например, залезает ребенок в лужу, встаньте рядом с ним. А в следующий раз – сами поставьте его в лужу. От неожиданности внимание переключится на вас. При этом если один раз ваш способ сработал, во второй или в третий раз нужно что-то придумать новое. Это безумно тяжелая работа, но ей можно научиться.

Активным детям хочется быть хорошими, быть в центре внимания и всем нравиться. Но если родители оставляют без внимания хорошие дела, а на плохие резко реагируют, у таких детей включается синдром плохиша: он начинает стараться быть в центре того самого внимания, но уже только с помощью плохих дел. Так закрепляется поведенческий стереотип. Чтобы справиться с этим, нужно просто начать верить в ребенка.

Вот, например, простой способ, который психологи часто советуют родителям. В течение дня ставьте на листочек плюсы за хорошие действия ребенка и минусы – за плохие. Без оценки, просто количественно. Гарантируем, вы очень удивитесь, потому что плюсов будет значительно больше, чем минусов. Это даст возможность по-честному поощрять ребенка. И сильно изменит ваше отношение к ситуации.

Хвалите детей чаще, но обязательно от чистого сердца. Любое притворство дети моментально считывают и не лучшим образом реагируют на вранье. Этому не так сложно научиться – нужно лишь в каждой ситуации находить что-то хорошее, даже когда кажется, что это невозможно.

У гиперактивных детей нет барьера в фантазии. Они придумывают постоянно. Часто от педагогов про этих детей можно услышать: «Такой умный! Но как же с ним невозможно!» Все возможно. Гиперактивность можно компенсировать, можно научиться с ней жить и даже получать с нее дивиденды. Вы спросите, какие? Например, гиперактивные дети все делают за очень короткий промежуток времени. Они умудряются выискивать самые эффективные способы решения для любых задач. Если добавить к этому качеству социализацию и большой объем информации, то получается монстр в хорошем смысле слова. Иными словами, человек с высоким уровнем эффективности.

Просто смотрите на все с положительной стороны. Ведь у любого качества есть две стороны медали.

Родителям совсем малышей советуем обращать внимание на маркеры, которые вас волнуют и кажутся странными. Понаблюдайте некоторое время за малышом, может, он перерастет это состояние. Но если видите, что поведение закрепляется и даже усугубляется день ото дня, не бросайте ситуацию, ищите хороших специалистов, которые оперативно помогут.

Родителям гиперактивных детей постарше посоветуем окружать себя людьми, которые принимают вашего ребeнка таким какой он есть, пытайтесь увидеть в нeм лучшее, а не худшее. И ребeнок обязательно ответит вам взаимностью и собственным прогрессом.