Классный час: Чем английское обучение чтению отличается от русского

Какие проблемы возникают у детей, одновременно учащихся читать по-английски и по-русски? Рассказывает Татьяна Опаренко.

Татьяна Опаренко

24 Марта 2019, 09:00 AM

Фото: ISP

С первых классов школы учителя и родители твердят нам, как важно хорошо учиться. И одновременно они же не устают повторять, что чтение – один из самых важных навыков школьной жизни. Помните такое стихотворение?

Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:

«Прочти, пожалуйста! Прочти!»

Не надо умолять сестрицу:

«Ну, почитай ещe страницу».

Не надо звать,

Не надо ждать,

А можно взять

И почитать!

Научить ребенка складывать буквы в слова, а затем в предложения – задача не самая простая. У родителей возникает множество вопросов. С чего начать? Какую методику выбрать, чтобы было быстро и эффективно? Как сделать так, чтобы ребенку было приятно читать? Интернет пестрит различными советами, как и когда начинать обучение, но в одном сходятся все авторы – взрослым потребуется терпение и последовательность.

Сегодня я предлагаю рассмотреть, как происходит процесс у билингвалов. Давайте попробуем разобраться, как складывается процесс обучения чтению на английском и русском языках. И как происходит обучение на двух языках одновременно. Недавно я прочитала статью Вики Тяжельниковой и с очень многими фактами я совершенно согласна. Приведу их в этом тексте.

«По-английски в основной школе дети учатся читать сразу целые слова. Сначала короткие – do, not, dog, log – потом подлиннее. Концепции деления на слоги в английском языке нет в силу его природы. Соответственно, концепции чтения по слогам на начальном уровне тоже нет. И для английского первоначального детского чтения это вполне органично, так как это напрямую обусловлено способом записи звуков на письме в английском языке и грамматическим строем английского языка, в котором окончания изменяются очень и очень редко», – пишет Вика.

Как указывает автор, по-русски читать детей обучают по разным методикам, но сегодня мы разберем самую традиционную, которая из года в год остается самой популярной у родителей, желающих научить ребенка читать в домашних условиях. Речь о методе чтения по слогам. Ребенок сначала складывает буквы в слоги, а затем – в слова. У детей старше 5 лет этот метод приносит быстрый результат. Материал легко закрепляется в игровых заданиях. Этот способ обучения используется в российских детских садах и школах.

Если же эти два метода чтения практикуются одновременно, то у ребенка в голове возникает некоторая путаница. Слоговое чтение или чтение сразу целыми словами – отнюдь не простой выбор для ребенка. На практике, как показывает мой опыт, ребенок выбирает тот метод, который проще ему, например, очень часто двуязычный ребенок переносит технику чтения по-английски на чтение по-русски. На практике это выглядит так: ребенок долго смотрит на слово, делает неимоверное усилие над собой, пытаетесь «сложить» буквы вместе и произнести слово целиком. Что-то удается, что-то нет. Но сразу видно, что чтение сразу целыми словами дается не так уж и просто.

И действительно, в русском языке практически все слова изменяются, и их нельзя запомнить зрительно как статичные картинки просто в силу структуры языка, в основе грамматического управления в котором лежит изменение по падежам, родам и числам. Меняются окончания, приставки и даже «корень – неизменяемая часть слова» очень часто варьируется. Из корня «убегают» беглые гласные, иногда корень слова сокращается до короткого буквосочетания.

Русский язык живет своей свободной жизнью, где предложение может состоять из одного слова. В русском языке слова очень и очень далеки от статичных картинок. Поэтому в силу особенностей грамматического строя нашей речи механический перенос английской техники чтения целыми словами на русское чтение не срабатывает. По-русски так читать неудобно и сложно, удовольствия это ребенку не доставляет. А на фоне довольно небольшого выбора книг для первоначального чтения по-русски вся эта ситуация обычно приводит к уменьшению интереса к чтению по-русски, затем – к отказу от него, а в дальнейшем – к нежеланию вовсе заниматься русским языком.

Второй аргумент, утверждает Вика, непосредственно вытекает из фонетики и графики русского языка, то есть того способа, с помощью которого мы записываем звуки на письме и, соответственно, учим детей читать эти записанные звуки. Русский язык – язык фонетический. Мы записываем звуки буквами по, казалось бы, довольно простому принципу: произносим звук и записываем его буквой. Но это только кажущаяся простота. Да, конечно, по сравнению с английским, у нас очень простая система записи звуков на письме. Но на самом деле все не так уж и просто. Давайте разберемся

У нас всего в алфавите 33 буквы. Из них десять гласных, 21 согласная и две безгласных – мягкий и твердый знаки. Почти все буквы в русском языке могут обозначать несколько разных звуков. Звуки, которые обозначаются одной и той же буквой, составляют звуковое значение буквы. Даже самые простые для чтения основные гласные буквы при письме изменяются, я уже молчу про йотированные гласные буквы. 15 согласных букв записывают как минимум два звука – твердый и мягкий. А на самом деле гораздо больше: и твердый, и мягкий согласные звуки могут быть звонкими и глухими. Но для двуязычного ребенка принципиальным является именно деление согласных по твердости-мягкости.

Согласная буква произносится при чтении как твердый или мягкий звук в зависимости от того, какая гласная буква написана после нее. В такой сложной системе записи звуков участвует подавляющее большинство согласных букв русского алфавита – 15 из 21 согласных буквы! Поэтому при чтении, особенно на начальном уровне, основная задача ребенка – догадаться, как именно прочитать согласную букву – как твердый или как мягкий звук. Будет ли это «мал» или это будет «мял»? И это возможно только в слоге. Только тогда, когда ребенок видит буквосочетание целиком. И когда фокусируется именно на слоге как таковом, а не на всем слове. В разных слогах слова одна и та же буква может обозначать либо твердый, либо мягкий звук, а в слоге это невозможно. Например, в словах «утята» и «котята» ребенок должен сначала прочитать мягкий согласный [т’] и сразу же переключиться на твердый звук [т], который обозначается той же самой буквой. Сложно? Неимоверно! Особенно, если тебе 5 лет и ты каждый день ходишь в английскую школу и читаешь на совершенно другом языке, используя для этого совершенно другой алфавит. Поэтому словами нам читать неудобно, нам удобно начинать учиться читать по слогам.

Именно поэтому по-русски нужно учить ребенка читать только и исключительно по слогам, а по –английский словами. Приятного чтения с детьми!

Узнать больше об обучении билингвалов можно в школе ISP. Телефоны: +66650312204 (Viber, WhatsApp). Контактное лицо: Татьяна.