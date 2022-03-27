Кладку яиц морской черепахи нашли на пляже Тхай-Мыанг

Во время патрулирования прибрежной полосы утром 25 марта сотрудники Департамента национальных парков (DNP) обнаружили следы, оставленные черепахой на песке. Само животное, оставившее на песке борозду метровой ширины, уже скрылось в море.
Осмотрев окрестности, сотрудники DNP обнаружили кладку и аккуратно раскопали ее, чтобы переместить яйца в более безопасное место у штаба нацпарка, где им ничего не будет угрожать. Всего было найдено 73 яйца. Черепашата должны вылупиться примерно через два месяца.
Предыдущая кладка яиц морской черепахи в нацпарке Khao Lampi Hat – Thai Muang National Park была найдена 14 марта. Тогда парковые работники обнаружили 106 яиц.