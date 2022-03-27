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Кладку яиц морской черепахи нашли на пляже Тхай-Мыанг

На территории национального парка Khao Lampi Hat – Thai Muang National Park в провинции Пханг-Нга нашли пятую по счету кладку яиц морской черепахи.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2022, 04:23 PM
На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На пляже в провинции Пханг-Нга нашли новую кладку яиц морской черепахи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Во время патрулирования прибрежной полосы утром 25 марта сотрудники Департамента национальных парков (DNP) обнаружили следы, оставленные черепахой на песке. Само животное, оставившее на песке борозду метровой ширины, уже скрылось в море.

Осмотрев окрестности, сотрудники DNP обнаружили кладку и аккуратно раскопали ее, чтобы переместить яйца в более безопасное место у штаба нацпарка, где им ничего не будет угрожать. Всего было найдено 73 яйца. Черепашата должны вылупиться примерно через два месяца.

Предыдущая кладка яиц морской черепахи в нацпарке Khao Lampi Hat Thai Muang National Park была найдена 14 марта. Тогда парковые работники обнаружили 106 яиц.




 

 

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