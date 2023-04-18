Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Кладку яиц морской черепахи нашли на острове Тачай

На острове Тачай входящем в состав Симиланского нацпарка обнаружили кладку яиц морской черепахи. Национальный парк не сообщил, когда должны вылупиться малыши и к какому виду относится отложившая яйца мать-черепаха.

Новости Пхукета

18 Апреля 2023, 04:16 PM
Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Кладку яиц морской черепахи обнаружили на острове Тачай. Фото: Mu Ko Similan National Park

Как говорится в публикации Mu Ko Similan National Park в Facebook, сотрудники нацпарка подтвердили обнаружение кладки около 7:40 утра 15 апреля. Также были замечены и следы, оставленные на песке самой матерью-черепахой.

Все 77 яиц осторожно извлекли из гнезда и перенесли в безопасное место. Новую кладку обустроили у местного офиса Департамента нацпарков (DNP).

Национальный парке не сообщил, к какому-виду относится обустроившая кладку мать-черепаха и как скоро должны появиться на свет малыши. Впрочем, это точно произойдет уже после закрытия острова для посещения. Сезон на Симиланах, Тачае и Сурине завершается в районе 15 мая, после чего заповедные территории отправляются на ежегодный отдых для восстановления экосистемы.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Sea You Strong. Вплавь от Краби до Пхукета ради спасения океанов
На Пхукете в Сонгкран выпустили в море черепах и акул
Обнаруженное в Таиланде неизученное растение назвали в честь Лисы Манобан
На Пхукете выпустили в море молодых акул
Молодых черепах выпустят сегодня в море на пляже Най-Янг
На пляжных субботниках в Май-Кхао собрали больше 100 кг мусора
Рейнджеров DNP попробуют в качестве миротворцев между людьми и слонами
Маленькие биссы отправились в первое плавание на Суринских островах
Бык в помощь! Популяция тигров в Таиланде подрастает на бантенгах
У острова Тао заложили основу кораллового рифа в форме самолета
Детеныши морской черепахи появились на свет в провинции Пханг-Нга
У побережья Раваи планируют морской субботник
Кладку яиц морской черепахи обнаружили на Сурине
В провинции Пханг-Нга появились на свет в 87 черепашат
Root The Future и десять дней на велосипедах из Чианг-Мая до Пхукета

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
SAii Laguna Sunday Brunch

 