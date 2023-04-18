Кладку яиц морской черепахи нашли на острове Тачай

На острове Тачай входящем в состав Симиланского нацпарка обнаружили кладку яиц морской черепахи. Национальный парк не сообщил, когда должны вылупиться малыши и к какому виду относится отложившая яйца мать-черепаха.

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Как говорится в публикации Mu Ko Similan National Park в Facebook, сотрудники нацпарка подтвердили обнаружение кладки около 7:40 утра 15 апреля. Также были замечены и следы, оставленные на песке самой матерью-черепахой.

Все 77 яиц осторожно извлекли из гнезда и перенесли в безопасное место. Новую кладку обустроили у местного офиса Департамента нацпарков (DNP).

Национальный парке не сообщил, к какому-виду относится обустроившая кладку мать-черепаха и как скоро должны появиться на свет малыши. Впрочем, это точно произойдет уже после закрытия острова для посещения. Сезон на Симиланах, Тачае и Сурине завершается в районе 15 мая, после чего заповедные территории отправляются на ежегодный отдых для восстановления экосистемы.