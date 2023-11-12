Кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета

Местные жители обнаружили следы морской черепахи на песке и уведомили об этом деревенского старосту еще 10 ноября, но сотрудники DMCR приехали в указанную локацию только на следующий день, 11 числа.
Судя по всему, черепаха выбрала достаточно безопасное место для кладки, поскольку специалисты лишь убедились в наличии яиц под слоем песка, но перемещать их никуда не стали. Вокруг кладки возвели ограду для защиты ее от животных и прочих угроз.
В публикации DMCR говорится, что вид морской черепахи, отложившей яйца в Ао-То-Ла, установить не получилось. Однако ноябрь традиционно является началом сезона размножения у кожистых черепах, являющихся крупнейшими из населяющих моря сейчас.