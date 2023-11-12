Кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета

Первая в этом сезоне кладка яиц морской черепахи была обнаружена 11 ноября в провинции Пханг-Нга. Сообщение о начале черепашьего сезона было опубликовано вчера вечером на странице Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Место обнаружения кладки было указано как залив То-Ла в районе поселка Кхао-Пилай, который находится в южной части пляжа Натай.

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Местные жители обнаружили следы морской черепахи на песке и уведомили об этом деревенского старосту еще 10 ноября, но сотрудники DMCR приехали в указанную локацию только на следующий день, 11 числа.

Судя по всему, черепаха выбрала достаточно безопасное место для кладки, поскольку специалисты лишь убедились в наличии яиц под слоем песка, но перемещать их никуда не стали. Вокруг кладки возвели ограду для защиты ее от животных и прочих угроз.

В публикации DMCR говорится, что вид морской черепахи, отложившей яйца в Ао-То-Ла, установить не получилось. Однако ноябрь традиционно является началом сезона размножения у кожистых черепах, являющихся крупнейшими из населяющих моря сейчас.