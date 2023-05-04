Кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета

Черепаший сезон на побережье Андаманского моря уже давно завершился, однако не все черепахи об этом знают. В четверг, 4 мая, кладка яиц была обнаружена на острове Ра, находящемся в северной части провинции Пханг-Нга (сразу за островом Пхра-Тхонг).

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Следы морской черепахи были обнаружены в бухте Фай-Вэп острова Ра утром 4 мая, сообщил на своей странице Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). На место событий отправились морские биологи из природоохранного центра на островах Кхай, которые прошли по следам и обнаружили кладку с яйцами.

Поскольку в этот раз черепаха благоразумно отложила яйца высоко на пляже и вдали от линии прилива, специалисты не стали не только перемещать их, но даже пересчитывать. Кладку оставили в покое, чтобы черепашата вылупились самым естественным образом.

В публикации не говорится, какая именно морская черепаха могла отложить яйца в бухте. В тексте приводятся лишь ее размеры: размах ласт – 130 см, диаметр панциря – 40 см.