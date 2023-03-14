Кладку черепашьих яиц нашли недалеко от пхукетского аэропорта

Сотрудники национального парка Сиринат на Пхукете переместили в безопасное место яйца морской черепахи, найденные утром 13 марта на пляже Сай-Кху в районе аэропорта. О приплывшей отложить яйца черепахе специалистам Департамента нацпарков (DNP) сообщил один из местных жителей. Затем в известность был поставлен Департамент морских и прибрежных ресурсов.

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Всего в яме, которую выкопала в песке приплывшая на пляж черепаха, было обнаружено 107 яиц. По первым оценкам специалистов, все они выглядели жизнеспособными.

Чтобы яйца не пострадали от прилива и других факторов, их перенесли поближе к месту базирования сотрудников Sirinat National Park на Най-Янге.

Найденная 13 марта кладка стала уже четвертой на Пхукете с начала этого сезона. При этом до сих пор неизвестно, продолжают ли официальные лица выплачивать премии тем, кто сообщает о черепахах. Раньше за это выдавали 20 тыс. бат.