Кладку черепашьих яиц нашли недалеко от пхукетского аэропорта

Всего в яме, которую выкопала в песке приплывшая на пляж черепаха, было обнаружено 107 яиц. По первым оценкам специалистов, все они выглядели жизнеспособными.
Чтобы яйца не пострадали от прилива и других факторов, их перенесли поближе к месту базирования сотрудников Sirinat National Park на Най-Янге.
Найденная 13 марта кладка стала уже четвертой на Пхукете с начала этого сезона. При этом до сих пор неизвестно, продолжают ли официальные лица выплачивать премии тем, кто сообщает о черепахах. Раньше за это выдавали 20 тыс. бат.