Второй операционный центр морских национальных парков сообщил об обнаружении новой кладки яиц морской черепахи на андаманском побережье 7 февраля. В этот раз яйца нашли на пляже Май-Кхао.

Кхунанья Ванчавет

7 Февраля 2020, 12:25 PM

Кладку черепашьих яиц нашли на пляже Май-Кхао. Фото: Второй операционный центр морских национальных парков

Как пояснил глава второго операционного центра морских нацпарков Прароп Плангнгар, обнаружении яиц специалистам сообщил местный житель Винай Сэ-Йо, заметивший следы черепахи на песке около 8:00 утра.

«Сотрудники нацпарка прошли вдоль следов и обнаружили отложенные черепахой яйца. Мы приняли решение не перемещать кладку, поскольку яйца провели в песке уже три-четыре дня. Если мы попытаемся переместить яйца, то можем навредить им», – пояснил господин Плангнгарн.

По словам специалиста, кладка уже была обнесена забором. Также у нее было организовано круглосуточное наблюдения. Черепашата должны вылупиться из яиц примерно через 60 дней.

«Если вы заметите откладывающую яйца черепаху, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 076-679134, чтобы мы могли оперативно организовать защиту яиц», – напомнил господин Плангнгарн.