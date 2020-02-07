Кладку черепашьих яиц нашли на пляже Май-Кхао

Как пояснил глава второго операционного центра морских нацпарков Прароп Плангнгар, обнаружении яиц специалистам сообщил местный житель Винай Сэ-Йо, заметивший следы черепахи на песке около 8:00 утра.
«Сотрудники нацпарка прошли вдоль следов и обнаружили отложенные черепахой яйца. Мы приняли решение не перемещать кладку, поскольку яйца провели в песке уже три-четыре дня. Если мы попытаемся переместить яйца, то можем навредить им», – пояснил господин Плангнгарн.
По словам специалиста, кладка уже была обнесена забором. Также у нее было организовано круглосуточное наблюдения. Черепашата должны вылупиться из яиц примерно через 60 дней.
«Если вы заметите откладывающую яйца черепаху, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 076-679134, чтобы мы могли оперативно организовать защиту яиц», – напомнил господин Плангнгарн.