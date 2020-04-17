Кладка черепашьих яиц на Май-Кхао оказалась мертвой

Руководство национального парка Sirinath подтвердило, что обнаруженная в феврале на пляже Май-Кхао кладка черепашьих яиц оказалась мертвой. Ни одна черепашка не вылупилась.

Кхунанья Ванчавет

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

Все 129 яиц из кладки на Май-Кхао оказались нежизнеспособными. Фото: Sirinath National Park

«Черепаха отложила эти яйца 7 февраля. Мы прождали 69 дней, но песок над кладкой так и оставался нетронутым, ни одна черепашка не вылупилась. Так что мы раскопали кладку, чтобы выяснить, почему», – рассказал глава второго операционного центра морского нацпарка на Пхукете Прароп Плангнгарн.

По словам господина Плангнгарна, все 129 яиц оказались нежизнеспособными. Большинство были поражены грибковой инфекцией.

«Кроме того, эта кладка находилась не так глубоко под песком, как обычно. В норме черепахи откладывают яйца на глубину 60-80 см, но в данном случае глубина была всего 50 см», – добавил он.

Мертвые яйца морской черепахи были переданы в Пхукетский центр морской биологии (РМВС) для дальнейшего изучения.