Китайского вице-консула заверили в безопасности туристов

Шеф полиции Пхукета встретился с заместителем генерального консула КНР в Сонгкхла и заверил ее в том, что на острове принимаются все меры для обеспечения безопасности китайских туристов.

12 Июня 2018 10:37:08

Фото: Служба спасения Раваи

Встреча руководителей провинции Пхукет и заместителя генкосульства КНР в Сонгкхла госпожи Ма Цуйхун (она также возглавляет пхукетский офис генконсульства) состоялась 11 июня. Участие в ней приняли глава полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон и другие официальные лица.

Как заявил генерал Тхипджарон, целью встречи было проинформировать китайскую дипмиссию о том, какие меры принимаются для обеспечения безопасности туристов.

«Рекламные щиты, предупреждающие знаки и туристические брошюры вскоре будут иметь перевод на китайский язык, что позволить туристам лучше знать, в каких районах им надо соблюдать осторожность», – заявил генерал Тхипджарон.

К таким местам, очевидно, должны относиться пхукетские пляжи, поскольку среди гибнущих в воде иностранцев традиционно высок процент китайцев.

На встрече с госпожой Ма Цуйхун генерал Тхипджарон заявил, что для обеспечения безопасностей пляжей уже предпринимаются необходимые меры. При этом, согласно оценке ассоциации ISLA, требованиям безопасности отвечает лишь пляж в Патонге. На других пляжах, как считают представители ISLA, отсутствует адекватно организованная служба спасения, о чем в мае организация проинформировала китайскую дипмиссию в Таиланде.

Также генерал Тхипджарон напомнил о проходящей на Пхукете кампании по борьбе со сдачей в прокат техники лицам, не имеющим водительских прав. О результатах этой работы полиция публично не отчитывается, впрочем, как было указано на встрече с Ма Цуйхун, туристы и сами должны помнить о необходимости иметь водительские права и соблюдать требования ПДД (в частности, надевать шлемы при езде на мотоциклах и скутерах).

Отметим, что последний известный инцидент с участием китайских туристов произошел на Пхукете в воскресенье, 10 мая, то есть за день до встречи госпожи Ма Цуйхун с генералом Тхипджароном.

Около 16:30 воскресенья туристка из Китая пострадала в результате падения со склона на мысе Промтхеп и повредила обе ноги. Спасателями из Раваи пришлось на руках поднимать женщину на гору, чтобы затем доставить в больницу.